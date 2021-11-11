Gri Rengin Anlamı Nedir? Gri Renk Psikolojik Olarak Ne Anlam İfade Eder?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Arkadaşının paylaşımı yürekleri dağladıArkadaşının paylaşımı yürekleri dağladı#Başak Cengiz
Ali Koç açıkladı Pereira, Mesut, istifa ve G.Saray iddiasıAli Koç açıkladı! Pereira, Mesut, istifa ve 'G.Saray' iddiası#Fenerbahçe
Alec Baldwin davasında flaş gelişme... Ve savcı açıkladı: BuldukAlec Baldwin davasında flaş gelişme... Ve savcı açıkladı: Bulduk!#Alec Baldwin
Miçotakise çok sert tepki: Nankörlüktür Belgeler elimizde... ABDnin üssü haline geldilerMiçotakis'e çok sert tepki: Nankörlüktür! Belgeler elimizde... ABD'nin üssü haline geldiler#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bakan Kocadan 8.6 milyon kişiye çağrı: Aşı takvimine uymalısınızBakan Koca'dan 8.6 milyon kişiye çağrı: Aşı takvimine uymalısınız#Koronavirüs
Şehit yakınına küfretmişti Türkkan için fezleke hazırlandıŞehit yakınına küfretmişti! Türkkan için fezleke hazırlandı#Lütfü Türkkan
Borsa İstanbul vites yükseltti Rekorlara doymuyor...Borsa İstanbul vites yükseltti! Rekorlara doymuyor...#Borsa İstanbul
Meteoroloji İstanbul için duyurdu Normale dönecekMeteoroloji İstanbul için duyurdu! Normale dönecek#İstanbul
Pandemi öncesine dönüldü... Doğrudan yatırım girişlerinde dev rakamPandemi öncesine dönüldü... Doğrudan yatırım girişlerinde dev rakam#Merkez Bankası
Türkiye bu vahşeti konuşuyor Başak’a en acı vedaTürkiye bu vahşeti konuşuyor! Başak’a en acı veda#Başak Cengiz
Bolu Belediye Başkanı Özcandan çok tartışılacak nikah tarifesiBolu Belediye Başkanı Özcan'dan çok tartışılacak 'nikah tarifesi'#Tanju Özcan
Rakamları revize etti Avrupa Birliğinden flaş Türkiye tahminiRakamları revize etti! Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye tahmini#Türkiye
Ünlü modacı hayatını kaybettiÜnlü modacı hayatını kaybetti#Bahar Korçan
Eski çalışanı itiraf etti, Meghan özür diledi: El altından bilgi sızdırmışEski çalışanı itiraf etti, Meghan özür diledi: El altından bilgi sızdırmış#Meghan Markle
Tepkiler çığ gibi Verdikleri söze rağmen bayılana kadar kırbaçladılar...Tepkiler çığ gibi! Verdikleri söze rağmen bayılana kadar kırbaçladılar...#Endonezya
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Gri Rengin Anlamı Nedir? Gri Renk Psikolojik Olarak Ne Anlam İfade Eder?

#Gri Rengin Anlamı#Gri Renk
Gri Rengin Anlamı Nedir Gri Renk Psikolojik Olarak Ne Anlam İfade Eder

Siyah ve beyaz renklerinin karışımından oluşan gri, doğada saf olarak bulunmaz. 15. yüzyılda literatüre girmiş olan gri sözcüğü, dilimize Fransızcadan geçmiştir. Orijinal dilinde ''gris'' şeklinde yazılan bu rengin en bilinen tonları Dim-Gray ve Silver'dır. Silver kelimesinin Türkçe karşılığı olan kurşun rengi de ülkemizde gri sözcüğünün yerine kullanılır. Ülkemizde gri yerine kullanılan diğer sözcükler ise şu şekilde sıralanabilir: 1- Füme 2- Duman Rengi 3- Sincabi 4- Kır Rengi. Gri rengin anlamı nedir? Gri renk psikolojik olarak ne anlam ifade eder tüm detayları ile derledik.

Haberin Devamı

 Gri kelimesinin Avrupa dillerindeki karşılıkları şu şekildedir:

 1- İngilizce - Grey / Gray

 2- İtalyanca - Grigio

 3- İspanyolca - Gris

 4- Portekizce - Cinsa

 5- İrlandaca - Liath

 Gri Rengin Anlamı Nedir?

 Gri renginin anlamı uzlaşma ve dengedir. İki zıt renk olan siyah ve beyaz, aşırı uçları temsil ederken, bu iki rengin karışımından oluşan gri, mutedil olmayı ve orta yolu bulmayı simgeler.

 Edebiyat ve sinema gibi sanat dallarında kötülüğün simgesi olarak siyah kullanılır. Beyaz ise masumiyetin ve temizliğin rengidir.

 Gri Renk Psikolojik Olarak Ne Anlam İfade Eder?

 Psikolojide gri renginin birden fazla karşılığı vardır. Temel olarak gri, aşırı uçları yumuşatıp birbirine uyumlu hale getirmenin rengidir. Bu nedenle birçok kaynakta gri, ifrat ile tefrik arasındaki orta yolu simgeler.

 Psikoloji biliminde grinin bir diğer anlamı belirsizliktir. Bu nedenle İngilizce başta olmak üzere birçok Avrupa dilinde, açıklık getirilmemiş, belli başlı konular için ''gri kalmak'' deyimi kullanılır.

Haberin Devamı

 Gri rengiyle özdeşleştirilen kişilerin ortak özellikleri arasında kararsızlık gelir. Özellikle önem arz eden konularda kolay kolay karar veremeyen bu kişiler, tercih gerektiren konularda sık sık zorlanırlar.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gri Rengin Anlamı#Gri Renk

BAKMADAN GEÇME!

Bilim insanlarından ezber bozan koronavirüs iddiası... İlk sonuçlar yayınlandı

Bilim insanlarından ezber bozan koronavirüs iddiası... İlk sonuçlar yayınlandı!

#Koronavirüs
Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy aşk sarhoşu

Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy aşk sarhoşu

#Gökçe Bahadır
Seçenekler netleşiyor ETYde Finlandiya modeli

Seçenekler netleşiyor! ETY'de Finlandiya modeli

#EYT