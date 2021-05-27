Gravür Nedir? Ne İşe Yarar? Gravür Baskı Nasıl Yapılır?

Gravür sanatı, ilk oluştuğu zaman daha çok dini semboller için uygulanan özel bir teknikken daha sonra da insan ve doğa figürlerinde de etkili bir şekilde kullanılmaya başlandı.

Gravür Nedir?

Gravür, bir tür baskı yapma çeşididir. Aynı zamanda da teknik kullanılarak yapılan bir kazıma işlemidir. Burin ismi verilen bakır ya da ahşaptan oyma için kullanılan çelik bir alet vardır. Taş tahta ya da metal levha üzerine farklı renklerde boya ve mürekkep sürülür. Ardından üst katları kazarlar ve bunun sonucunda da her bir katmanda yeni bir renk ortaya çıkar. Gravür sanatı, bu teknik ile yapılan oyma ve kazıma resim tekniği olarak da ifade edilebilir.

Gravür Ne İşe Yarar?

Gravür, kazıma plakası kullanılarak yapılan bir kazıma işlemidir. Baskıda oymak ise baskı plakasında bir desen oymak anlamına gelir. Oyulmuş olan desen ise, görüntüyü yazdırmak için kullanılmış olan mürekkebi korur. Gravür sanatkarları bazı işlemler sonucunda özel becerilerini açığa çıkarır. Bu işlemler ise,

Öncelikle görüntü ya da resim metal bir plaka üzerine düzgün bir şekilde kazınır.

Plaka ya da levhaya mürekkep sürülür.

Mürekkep sadece oyulmuş olan çizgiler içinde kalacak şekilde silinir ve kurulanır.

Ardından resmin bir baskını ortaya çıkartmak için kağıda basarlar.

Gravür tekniği kullanan bir kişi, gravür çizgilerinin kalınlığına ve sayısına bağlı olarak oldukça ayrıntılı ya da kabataslak imajlar ve görüntü ortaya çıkarır.

Gravür Baskı Nasıl Yapılır?

Gravür baskı yapmak için ahşap, cam ve metal gibi farklı malzemeler kullanılır. Ama günümüzde bu sanatı gerektiği gibi icra edebilmek için kaliteli bir gravür makinesi ne sahip olmanız gerekir. Gravür makinesi, gravür sanatının yapılabilmesi için gereklidir. Bu makine ile farklı yüzeylerde kazıma, oyma, zımpara gibi çeşitli işlemlerin yapılmasını sağlanır.