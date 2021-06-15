Granül kahve nedir, faydaları ve zararları neler? Filtre kahve ve granül kahve arasındaki farklar neler?

Hazır kahve yapmak, normal kahve yapmaktan daha hızlı, daha ucuz ve daha kolaydır. Hazır çay yapmaya benzer şekilde tozu sıcak suya ilave ederek yapılır.

Granül Kahve Nedir, Faydaları ve Zararları Neler?

Anında veya çözünür kahve, kavrulmuş ve öğütülmüş kahve çekirdeklerinden yapılır. Öğütülmüş çekirdekler daha sonra kahve aromasını ve aromasını geri kazanmak için sıcak suyla ekstrakte edilir. İşlem, evde kahve süzgeci kullanmaya benzer. Kahve özü daha sonra iki yoldan biriyle kurutulur. Bunlardan biri Granül adı verilen türdür.

Püskürtmeli kurutmada kahve özütü, uzun silindirik bir kulenin tepesindeki sıcak hava akımına püskürtülür. Damlacıklar düştükçe kururlar. Dibe ulaştıklarında ince bir toz haline gelirler. Toz daha sonra çözünmeyi ve dozu kolaylaştırmak için granüller halinde elde edilebilir. Bu işlem sırasında meydana gelen çok hızlı kuruma sayesinde aroma ve lezzetin kalitesi korunur. Püskürtmeli kurutma, en yaygın kullanılan kurutma işlemidir.

Diğer yandan dondurarak kurutmada, kahve özütü yaklaşık - 40 ° C'ye dondurulur ve granüller halinde kesilir. Dondurulmuş granüller daha sonra belirli bir sıcaklıkta ve vakumlama yöntemi ile kurutulur. Aroma ve lezzetin kalitesi, çok düşük sıcaklık ve nazik kurutma koşulları ile korunmaktadır. Hazır kahvede normalden daha az kafein vardır, bu da tüketimini azaltmak isteyenler için bir fayda olabilir. Bir fincan hazır kahve, 70 ila 140 mg içeren normal kahveye kıyasla 30 ila 90 miligram kafein içerir.

Hazır kahvenin potansiyel bir dezavantajı kimyasal bileşimdir. Kahve çekirdekleri kavrulurken oluşan potansiyel olarak zararlı bir kimyasal olan akrilamid içerir. Hazır kahve, normal kahvenin iki katı kadar kimyasal içerebilir. Yüksek seviyelerde tüketilirse sinir sistemine zarar verme ve kanser riskini artırma potansiyeline sahiptir. Ancak kahvede bulunan akrilamid miktarı araştırmalarda zararlı olduğu gösterilen miktarın altındadır.

Filtre Kahve ve Granül Kahve Arasındaki Farklar Neler?

Temel fark, fasulyelerin kurutulma şeklidir. Püskürtmeli kurutma, granül kahve oluşturur ve en yaygın kullanılan kurutma işlemidir. Sıvı kahve özünün üzerine püskürtülen çok ince bir su buharı vardır ve bu da küçük parçacıkların birbirine yapışmasına ve büyük kahve granülleri haline gelmesine neden olur. Granül kahve, iri öğütülmüş kahve ile aynı boyutta küçük toplara benzer.

Sonra dondurarak kurutma var işlemi vardır. Bu işlem sırasında, sıvı kahve özütü yaklaşık eksi 40 ° C'ye kadar dondurulur ve ardından gerekli boyutta öğütülür. Buz daha sonra süblimasyon olarak bilinen bir işlemle donmuş parçacıklardan çıkarılır; bu, yüksek vakumlu bir sistemde sıcaklığı yavaşça artırarak kahveden buz kristalleri çıkarıldığında olur. Buz kristalleri doğrudan gaza dönüşür ve bu bize son olarak dondurularak kurutulmuş kahveyi bırakır.

Püskürtülerek kurutulmuş ve dondurularak kurutulmuş kahve arasındaki karşılaştırma iki önemli konuya ayrılabilir. Dondurularak kurutulması daha uzun bir süreç olduğundan, bu, kahvenin doğal aromasının püskürtülerek kurutulmuş kahveye kıyasla daha iyi korunduğu anlamına gelir. Aromanın kalitesi, dondurularak kurutma işlemi sırasında düşük sıcaklık ve nazik kurutma koşulları ile korunur ve bu nedenle kahvenin aroması, püskürtmeli kurutma işlemine göre daha iyi korunur.

Filtre kahve, taze veya kavrulmuş kahve çekirdeklerinden önce öğütülür ve sonra kullanılır. Tüm süreç en az birkaç dakika ve bazı özel kahve ekipmanı gerektirir, bunlar olmadan filtre kahve hazırlamak zorlaşır. Bununla birlikte, bunun bir beceri işi olduğunu ve herkesin yapmasının o kadar kolay olmadığını da bilmek gerekiyor. Filtre kahve sadece pahalı değil, aynı zamanda uzun bir süreçte hazırlanır.

Filtre kahve, içiciye daha fazla kafein sağlar ve ofis ortamları için en uygun seçenek olabilir. Hazır kahve, kullanıcıya kahve içmenin oldukça basit bir yoluyla hızlı bir kafein düzeltmesi sağlar. Günün sonunda, en iyi seçim, yaşam tarzınıza ve lezzet tercihlerinize bağlıdır.