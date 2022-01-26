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Gramofon nasıl yazılır? Gramofon kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

Gramofon nasıl yazılır Gramofon kelimesinin TDKya göre doğru yazılışı..

Türkçe kelime ve kuralları bakımından zengin dillerden biridir. Kelime sayısı fazla olduğu için yazım kuralları da fazladır. Türkçedeki kelimelerin çoğu eski Türkçeden geldiği gibi yabancı dillerden dilimize geçen kelimelerde vardır. Bu kelimelerin yazımları sık sık karıştırılabilir ve harf hatası yapılabilir. Sık sık karıştırılan kelimelerden biri de gramafon kelimesidir. Gramofon nasıl yazılır? Gramofon kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı nedir? Sizler için gramafon hakkında merak edilenleri detayları ile derledik.

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Gramofon kelimesi uzun yıllardır dilimizde bulunmaktadır fakat kökeni Fransızcadır.

 Gramofon Nedir?

 Gramofon günlük hayatta çeşitli yerlerde karşımıza çıkabilecek bir müzik aletidir. TDK Sözlük anlamına göre gramofon kelimesinin anlamı önceden özel bir madde üzerine kaydedilmiş sesleri, istenildiğinde dinleten alet, sesyazar, fonograftır.

 Gramofon Kelimesinin Doğru Yazımı Nedir?

 Gramofon kelimesi günlük hayatta sık sık karşımıza çıkabilecek bir kelimedir. Çeşitli mekanlarda gramofona denk gelinebilir fakat konuşma dilinde söylenmesi kolay iken yazı dilinde yazımı karıştırılmaktadır. Bunun sebebi dilimize yabancı bir dilden geçmiş olmasıdır. Gramofon kelimesinin doğru yazımı gramofon şeklindedir.

 Gramofon Kelimesinin TDK’ya göre Doğru Yazımı Nedir?

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 Yazılışı karıştırılan kelimelerin doğrusunu öğrenmek için tercih edilen yer TDK’dır. TDK da Türkçedeki bütün kelimelerin anlamlarını ve doğru yazılışlarını bulmak mümkündür. Gramofon kelimesi TDK’ya göre gramofon şeklinde yazılmaktadır. Fakat bu kelimenin yazılışı bazen gramafon ile karıştırılmaktadır. Fakat bu yanlıştır. Kelime g harfi ile başlar r, a, m, o, f, o ve n harfi ile son bulur.

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