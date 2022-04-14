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Gramer Nedir? İngilizce Gramer Konuları Listesi & Sırası İle Çalışılması Gereken İngilizce Konuları

Gramer Nedir İngilizce Gramer Konuları Listesi & Sırası İle Çalışılması Gereken İngilizce Konuları

Yabancı bir dili öğrenmeye başlayacak olan kişilerin öncelikle bu dili oluşturan gramer konuları hakkında fikir sahibi olması gerekmektedir. Dilin yapı taşlarından olan gramer konuları o dili iyi konuşmak için kesinlikle bilinmesi gereken öğeler olarak ifade edilmektedir. Peki, gramer nedir? İngilizce gramer konuları listesi ve sırası ile çalışılması gereken İngilizce konuları neler olmaktadır? İşte, İngilizce gramer konuları hakkında detayları derledik.

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 Gramer konuları hakkında bilgi sahibi olmak bir dili konuşmak için gerekli olan tek unsur olmamaktadır. İyi bir gramer bilgisinin yanında o dile ait olan kelimeleri ezbere bilmek de önemli olarak belirtilmektedir. 

 Gramer Nedir? 

 Gramer bir dili oluşturan seslerin nasıl anlam taşıdığını belirten bir bilgi bütünü olmaktadır. Gramerler sözcüklerin anlamlı bir şekilde bir araya gelmesini sağlayarak bunlarla ilgili kuralları ele alan bir çalışma alanı olmaktadır. İngilizce öğrenmeye yeni başlayan biri için hem gramer bilmek hem de buna paralel olarak dilde yer alan sözcükleri hafızada tutabilmek oldukça önemli olmaktadır. Ne gramer ne de sözcük bilmek birbirinden ayrı düşünülmeyen iki kavram olarak değerlendirilmektedir. 

 İngilizce Gramer Konuları Listesi ve Sırası ile Çalışılması Gereken Konular 

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 İngilizce öğrenmeye yeni başlayanlar için gramer konularını ve çalışılması gereken yerleri bilmek dilin öğrenilmesini kolaylaştırması açısından son derece önemli olmaktadır. İngilizcede yer alan gramer konularının listesi şu şekilde olmaktadır: 

 - İngilizcede yer alan zamanlar

 Şimdiki zaman - Present Continuous Tense ( geliyorum)

 Geniş zaman - Simple Present Tense ( gelirim)

 Geçmiş zaman - Simple Past Tense (gelmiştim)

 Gelecek zaman - Simple Future Tense (geleceğim)

 Şimdiki zamanın hikayesi - Past Continuous Tense (geliyordum)

 Yakın gelecek zaman - Be Going To ( geleceğim kesin)

 Süregelen gelecek zaman - Future Continuous Tense (geliyor olacağım)

 Gelecek öncesi zaman - Future Perfect Tense ( gelmiş olacağım)

 Yakın geçmiş zaman - Present Perfect Tense ( geldim)

 Mişli geçmiş zaman - Past Perfect Tense ( gelmiştim)

 

 - İngilizcede yer alan tüm fiiller

 Be abe to

 Can Modal Verb

 Must Modal Verb

 Could Modal Verb

 Must Not

 Should Modal Verb

 Would Modal Verb

 Have to-Has to Modal Verb

 

 - İngilizce Dil Bilgisi (Gramer konuları)

 Relative Clauses

 Passive Voice

 Time Clauses

 Reported Speech

 Have Got – Has Got

 Used to

 There is / There are

 Imperatives

 Causatives

 Adjectives

 Modals

 If Clause

 Conjunctions

 Adverbs

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 İngilizcede sık kullanılan fiiller

 

 Modal: cümle içinde bulunan fiile ek bilgi katan yardımcı fiiller olarak görev yapmaktadır. Modalları şu şekilde sıralamak mümkün olmaktadır:

 Must

 Shall

 Should

 Ought to

 Will

 Can

 Could

 May

 Might

 Would

 Had better

 Can: Bu fiil bir şeyin nasıl yapılacağının bilindiği durumları anlatmak için kullanılmaktadır.

 Could: Geçmişte yer alan yetenekleri anlatan bir fiil olmaktadır.

 May: Bir durum için izin isterken yada izin verirken kullanılan bir yardımcı fiil olarak görev yapmaktadır.

 Mıght: Kibar bir şekilde izin isteme yada olasılık içeren ifadeler için kullanılmaktadır.

 Must: Bu yardımcı fiil tavsiye başta olmak üzere pek çok durum için kullanılmaktadır.

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 Shall: Gelecek zamandaki bir olayı anlatmak için kullanılan bir yardımcı fiil olmaktadır.

 Should: Tavsiyelerde, görevlerde kullanılan bir yardımcı fiil olarak ifade edilmektedir.

 Ought to: Beklentilerde kullanılan bir yardımcı fiil olmaktadır.

 Wıll: Kararlılık ve gelecek hakkında tahminlerde bulunurken bu yardımcı fiilden yararlanılmaktadır.

 Would: Kibar ricalarda ve inanılmaz durumlarla ilgili soru sorarken kullanılmaktadır.

 Had better: Uyarılarda kullanılan bir yardımcı fiil olmaktadır.

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