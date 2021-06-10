Grafit Nedir, Nerelerde Kullanılır? Grafit Elektriği İletir Mi?

Grafen, şaşırtıcı özellikleri ile sürekli mucize materyal olarak isimlendirilen dikkat çekici özellikleri olan bir maddedir.

Grafit Nedir?

Grafit, Doğada kendiliğinden yer alan maddeler bazen üretim bazen de teknik bazen de gıda sektöründe sıkça kullanılıyor. Bu maddeler, doğal hali ile ya da işlenerek de kullanılabilir. Grafit, doğada kendiliğinden bulunan ya da işlenerek kullanılan minerallerden birisidir. Bu madde genellikle teknik alanlarda kendine çeşitli kullanım yeri bulur. Aynı zamanda bu alana da hizmet eder. Eğer makine ile uğraşıyorsanız mutlaka grafit ile karşılaşabilirsiniz.

Grafit Nerelerde Kullanılır?

Grafit, çok amaçlı bir maddedir. Bu nedenle de Metaller ve gazlar da dahil olmak üzere pek çok elementle üstün özellikleri nedeniyle farklı malzemeler üretmek için birleştirilir. Dünya genelinde yapılan pek çok araştırmacı hala grafenin çeşitli potansiyel ve özelliklerini ve bunların kullanım alanlarını araştırır. Grafen için potansiyel kullanım alanları şunlardır;

Transistörler

Aküler

Su filtreleri

DNA Dizilimi

Süperkapasitörler

Enerji üretimi

Dokunmatik Ekranlar

Antenler

Güneş hücreleri

Bilgisayar Çipleri

Grafit Elektriği İletir mi?

Grafen oda sıcaklığında gümüş madeni de dahil olmak üzere bilinen pek çok farklı malzemeden daha düşük bir öz dirence sahiptir.

Grafen çok yüksek bir elektrik akım şiddetine sahiptir. Bu da bakırın 1 milyon katıdır.

Grafeni süper iletkene dönüştürmek için bazı yollar vardır. Aynı zamanda süper iletkenler elektriği 0’e yakın bir verimle ileten bir malzemeye sahiptir.

Grafenin Özellikleri

Grafen bilinen en ince yapıdaki malzemedir. Çok ince bir yapıya sahip olmasına rağmen aynı zamanda da çelikten 200 kat daha sağlamdır. Grafen ayrıca çok iyi bir ısı ve elektrik iletkenidir ve ilginç bir ışık absorbe etme yeteneğine sahiptir. Grafen, neredeyse tüm endüstriyel uygulamalara entegre edilebilme özelliğinden dolayı gerçekten de dünyayı değiştirebilecek bir yapıya sahiptir.

Grafenin Fiziksel Özellikleri

Grafen dünyanın en ince malzemeleri arasında yer alır.

Grafenin gerilme dayanıklılığı da çok yüksektir.

Grafen, bir karbon atomu kalınlığındadır. (yaklaşık 0,34 nm).

Çelik ve elmastan çok daha sert bir malzeme olan 2D malzemeden meydana gelir.

Optik Özellikleri

Grafen, çok ince bir yapıya olduğu için hala görülebilir bir malzemeye sahiptir. Grafen, beyaz ışığın %2.3’nü absorbe eder. Bu da 2 boyutlu bir malzeme için çok yüksek bir orana tekabül eder. Bu özellik, grafenin çok iyi elektriksel özellikleri olduğu için grafenin teorik olarak çok verimli solar hücreler yapılmasına kullanabilmesine imkan sunar.Bunların yanında, görünür olan ışığın %2.3’nü absorbe etmesine rağmen grafen, insan gözü için hala transparan olarak görev yapar. Bu da transparan iletken gibi malzemelerin yapısında da kullanılabilmesine yardımcı olur.

Kimyasal Özellikleri

Grafen tüm atomların, çevreye maruz kalmasına rağmen, inert bir malzeme olduğu için diğer atomlarla çok kolay bir şekilde tepkimeye girmez. Ama grafen diğer molekülleri ve atomları absorbe edebilir. Bu da elektronik özellikler, üzerinde değişiklik yapılmasına imkan sunar ve sensör yapımı ya da diğer uygulamalarda sıkça kullanılabilir.

Grafen çok değişik bir malzeme olmasına rağmen, bundan daha yüksek kalitede ürün ortaya çıkartmak oldukça zor bir iştir. Dünyadaki pek çok şirket, CVD tabanına sahip bir işlem kullanarak sentezlenen yüksek kaliteli tek katmanlı bir grafenden, daha fazla miktarlarda grafitten ortaya çıkarılan grafen pullarına kadar farklı şekillerde grafen malzemeleri üretiyor.