Grafiker nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Grafiker Olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Grafiker, bilgisayar yazılımlarını kullanarak tasarımlar yapar. Bir ürünü tanıtmak için ve ye görselleri öne çıkarmak için grafikerler tarafından profesyonel tasarımlar oluşturulur.

Grafiker Nedir?

Bilgisayardaki sistemleri kullanarak yeni tasarımlar yapan kişiye grafiker denilmektedir. Grafikerler belli başlı konularda grafik tasarımlar yaparlar. Bu tasarımlar yapılırken tipografi, animasyon ve grafik adı verilen durağan ve ya hareketli görseller kullanılır. Belli bir siparişe uygun ve ya bireysel kişiler için istenilen özelliklerde görseller ve yeni tasarımlar oluşturulur. Grafiker hayal gücünü kullanarak birbirinden güzel tasarımlara imza atabilir. Bu tasarımların ise belli başlı kurallara uyması gerekir.

Grafiker Ne İşe Yarar?

Grafiker genel olarak bilgisayar yazılımlarını kullanarak tasarımlar yapar. Bu tasarımlar doğrultusunda ortaya aranan niteliklerde görseller çıkar. Özellikle görsellik ön plana alınarak birbirinden farklı görseller oluşturulabilir. Grafikerler pek çok farklı tasarımlara imza atabildikleri için görev alanları da oldukça geniştir. Müşterilerden alınan talimatlar doğrultusunda en uygun tasarımlar ortaya konulur. Bu tasarımlar yapılırken grafikerin hayal dünyasının da geniş olması gerekir.

Grafiker Nasıl Olunur?

Grafiker olmak için belli bir eğitim almak gerekir. Grafikerler üniversitelerde bulunan Grafik ve Tasarım bölümünden mezun olduktan sonra bu işi yapabilirler. Aynı zamanda grafiker olmak için illüstrasyon, tipografi, animasyon, desen, renk, doku ve ışık kavramları çok iyi bilmek gerekir. Ayrıca dergi ve gazetelerde çalışmak isteyen grafikerlerin yayıncılık ve matbaacılık kavramlarına da hakim olmaları çok önemlidir. Bunun yanı sıra grafiker olmak için tasarımda kullanılan yazılımlar ve dizgi programları bilmek lazım.

Grafiker Olma Şartları Nelerdir?

Grafiker olmak için üniversitelerin Grafik ve Tasarım, Güzel Sanatlar gibi bölümlerinden mezun olmak gerekir. Yetenekli ve estetik algısı yüksek olan kişiler bu meslekte çalışabilirler. Herhangi bir üniversite bitirilmediyse grafikerlik sertifikası alınıp bu noktada tüm eğitimler alındıktan sonra mesleğe giriş yapılabilir.

Grafikerin Görevleri Nelerdir?

Grafikerler tasarım yaparken animasyon, grafik ve tipografi gibi programlardan yararlanırlar. Grafiker tasarıma başlamadan önce müşterinin ve ya kurumun beklentilerini tam anlamı ile anlamalı ve not almalıdır. Ayrıca tasarımın kullanılacağı yerin özelliklerine de hakim olunmalıdır. İyi bir grafiker her zaman yenilikleri ve son trendleri yakından takip etmelidir. Grafiker tarafından yaratıcı ve özgün tasarımlar oluşturulmalıdır. Ayrıca tasarım süreçlerinde kullanılan yazılımlar da çok önemlidir.

Grafiker Maaşları Ne Kadar?

Grafikerlerin maaşları çalıştıkları kurum ve firmalara göre değişiklik gösterebilir. Bunun yanı sıra en düşük grafiker maaşı ise 2 bin 290 lira olarak belirlenmiştir. İyi bir grafikerin ortalama maaşı ise 3 bin 200 lira olarak belirlenmiştir. Ayrıca alanında deneyimli ve başarılı bir grafikerin en yüksek maaşı 4 bin 300 liradır. Tüm bu maaşlar çalışılan firmaya ve yapılan tasarımlara göre farklılık gösterebilir.

Grafiker İçin İş İmkanları Nelerdir?

Grafikerler için iş imkanı oldukça yüksektir. Özellikle de tecrübeli ve alanında başarılı olan grafikerler her yerde rahat bir şekilde iş bulabilirler. Grafikerler gazetelerde ve dergilerde sayfa tasarımı yapabilirler. Bunun yanı sıra çoğu reklam şirketinde de grafikerlere ihtiyaç duyulmaktadır. Davetiye ve kartvizit tasarımları yapılan firmalarda mutlaka grafikerlere ihtiyaç duyulur. Bunun yanı sıra özel sektörde ve ya devlet sektöründe grafikerler istihdam edilebilir. Devlet sektöründe çalışmak için Kamu Personeli Seçme Sınavına girilmesi gerekir. Grafikerler akademik kariyer de yapabilirler.