Grafik Tasarımı Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Grafik tasarımı bölümü ürünler için çeşitli görseller hazırlanmasını sağlar. Müşterilerin isteğine göre görseller ve grafikler tasarlanarak ürün pazarlaması ön plana çıkar.

Grafik Tasarımı Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Son yıllarda en çok tercih edilen mesleklerden bir tanesi de grafik tasarımı bölümüdür. Bu bölümden mezun olan kişiler sektörde "Grafik Tasarımcı" ve ya "Grafiker" unvanı ile çalışabilirler. Bunun yanı sıra bölümde ürünlerin bilgisayardaki tasarımları ve renk kuramları ile ilgili bilgiler verilir.

Grafik Tasarımı Nedir?

Grafik tasarımı ürün ile müşteri arasındaki görsel iletişimi doğru bir şekilde sağlamayı hedefler. Bu kapsamda müşteriler tarafından talep edilen her türlü ürünün tasarımı ve şekillenmesi ile birlikte çalışmalar ortaya çıkar. Gazetecilik, medya sektörü, reklam sektörü gibi pek çok alanda grafik tasarımcılara ihtiyaç duyulmaktadır.

Grafik Tasarımı Bölümünün Amacı Nedir?

Grafik tasarımı bölümünün amacı bu alanda çalışacak kişiler yetiştirmektir. Özellikle de grafik tasarımcılar konu ve araştırma yaparak tasarlayacakları görseller ile ilgili alternatifler ortaya koyarlar. Bu bölümün amacı sektöre başarılı ve özverili grafik tasarımcılar mezun etmektir.

Grafik Tasarımı Mezunu Ne İş Yapar?

Grafik tasarımı bölümünden mezun olan kişilerin iş alanları oldukça geniştir. Grafikerler çeşitli reklam şirketlerinde ve yayın evlerinde çalışabilirler. Aynı zamanda grafik tasarımcıları çizgi film atölyelerinde de çalışarak birbirinden farklı çizgi filmler oluşturabiliyorlar. Aynı zamanda grafik tasarımcıları sanat danışmanlığı yapabildikleri gibi çeşitli medya kuruluşlarında da çalışabiliyorlar.

Grafik Tasarımı Kaç Yıllıktır?

Üniversitelerdeki grafik tasarımı bölümünde dört yıllık lisans eğitimi verilmektedir. Aynı zamanda bu dört yılın ardından öğrenciler "Grafik Tasarımı Lisans Diplomasını" elde edebilecekler. Bu bölümden mezun olan kişilere de grafiker ve ya grafik tasarımcısı unvanı veriliyor.

Grafik Tasarımı Okumak İçin Ne Gereklidir?

Grafik tasarımı bölümünde okumak isteyen kişilerin hayal gücü oldukça gelişmiş olmalıdır. Bunun yanı sıra araştırmaya ve öğrenmeye meraklı kişiler bu meslekte başarılı olurlar. Bu bölümde okumak isteyen kişilerin disiplinli ve sorumluluk sahibi olmaları da oldukça önemlidir.

Grafik Tasarımı Öğretimi İngilizce midir?

Türkiye genelindeki grafik tasarımı bölümlerinden yalnızca İstanbul Ayvansaray Üniversitesi'nin öğretim dili İngilizce olarak belirlenmiştir. Türkiye genelindeki diğer üniversitelerin öğretim dili ise Türkçe olarak belirlenmiştir. Bu üniversitelerde basit düzeyde İngilizce dersleri verilmektedir.

Grafik Tasarımı Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Üniversitelerdeki grafik tasarımı bölümü TYT ile öğrenci almaktadır. Bu bölümde okumak için üniversite sınavında Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler ve Türkçe sorularının cevaplanması gerekir. Bu sorular cevaplanarak iyi bir puan da alınabilir.

Grafik Tasarımı Bölümü Dersleri Nelerdir?

Üniversitelerdeki grafik tasarımı bölümünde renk kuramları, sanat tarihi, iki boyutlu tasarım ve üç boyutlu tasarım dersleri veriliyor. Bunun yanı sıra dört yıllık süre boyunca öğrenciler bilgisayarda tasarım programları, grafikte üretim teknikleri, tipografi, illüstrasyon, web tasarımı ve reklam grafiği tasarımına giriş gibi dersler verilmektedir.

Grafik Tasarımı Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Grafik tasarımı bölümünden mezun olan kişiler için iş olanakları oldukça geniştir. Bu bölümden mezun olan kişiler çeşitli reklam şirketlerinde ve yayın evlerinde çalışabilirler. Bunun yanı sıra özel sektörde ve devlet sektöründe çalışabilirler. Grafik tasarımcıları medya kuruluşlarında da rahatlıkla çalışabilirler.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Grafik tasarımcılar grafik danışmanlığı veren firmalarda çalışabilirler. Bunun yanı sıra bu bölümden mezun olan kişiler akademik kariyer de yapabilirler.

Grafik Tasarımı Çalışma Alanları Nelerdir?

Grafik tasarımı çalışma alanları oldukça geniştir. Bu bölümden mezun olan kişiler özel sektörde sanat danışmanlığı, medya kuruluşları, yayın evleri ve reklam şirketlerinde çalışabilirler. Aynı zamanda grafikerlerin çoğu gazete ve dergi tasarımlarında da önemli görevlerde bulunabilirler. Ayrıca grafik tasarımcıları kuruluşlarda eğitmenlik yapabildikleri gibi akademik kariyere de yönelebilirler.

Grafik Tasarımı Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Türkiye genelinde İzmir Ekonomi Üniversitesi, İstanbul Okan Üniversitesi, Beykoz Üniversitesi, Nişantaşı Üniversitesi ve Haliç Üniversitesinde grafik tasarımı bölümü bulunmaktadır. Ayrıca bu bölümde okumak isteyen kişiler Uludağ Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Toros Üniversitesinde de eğitim görebilirler.