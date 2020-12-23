Grafik Tasarımcı nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Grafik Tasarımcı olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Bir grafik tasarımcı, bilgileri fotoğraflar ve sanat yoluyla aktarmak için görsel konseptler yaratır.

Grafik Tasarımcı Nedir?

Reklam panoları ve ürün etiketlerinden dizüstü bilgisayarlara ve akıllı telefonlara kadar grafikler hayatın her yerinde bulunuyor. Grafik tasarımcılar, tüketicilere ilham veren, bilgi veren ve büyüleyen fikirleri iletmek için bilgisayar yazılımını kullanarak veya elle görsel kavramlar oluşturur.

Grafik tasarım, iletişim tasarımı olarak da bilinir.

Grafik Tasarımcı Ne İş Yapar?

Grafik tasarımcıların nihai amacı, onları işe alan kuruluşlar tarafından belirlenir. Fakat genel işleri içerisinde şunlar yer alır.

Çeşitli medyaları kullanarak, reklam ve promosyonlarda kullanılacak belirli bir fikri veya kimliği iletirler.

Önerilen iletişimlerinin nasıl görünmesini istediklerini anlamak için müşterilerle görüşür.

Metin ve görüntünün okunabilirliğini artırmak için yazı boyutunu ve stilini seçer.

Müşteriler tarafından gözden geçirilmek üzere taslaklar oluşturur ve alınan geri bildirimlere göre revizyonlar yapar.

.Hatalar için son üretimleri inceler ve nihai baskıların müşteri spesifikasyonlarını yansıttığından emin olur.

İyi bir tasarımcının işi, bir markanın mesajını destekleyecek ve duygu uyandıracak şekilde bir hikaye anlatmak için görüntüleri kullanmaktır. Grafik Tasarımcılar, fikirleri görüntülemeleri ile bilinirler. Ayrıca basılı materyaller aracılığıyla çalışmalarını yürütürler.

Grafik Tasarımcı Nasıl Olunur?

Grafik tasarımcı olmak isteyenlerin üniversitelerin aynı isimli bölümlerinden mezun olmaları gerekir. Ayrıca özel eğitimlerle ve sertifika kursları ile de grafik tasarımcı olarak çalışma imkanı bulabilirler.

Grafik Tasarımcı Olma Şartları Nelerdir?

Grafik tasarımcı olmak isteyen kişiler yüksek öğretime geçiş sınavlarının ilk aşaması olan TYT bölümünden başarılı sonuç almak gerekir. Yaratıcı yeteneği olan, teknolojik gelişmelere hakim olan ve bu alandaki yenilikleri takip edenlerin bu alanda hizmet etmesi tercih edilir.

Yaratıcılık, analitik düşünme becerisi ve zaman yönetimi gibi planlamalara sahip olmaları beklenir. Bir grafik tasarımcı, ortak sorunlara çözüm bulabilmek durumundadır.

Grafik Tasarımcının Görevi Nelerdir?

Büyük ve küçük markalar, hedef kitlesinin dikkatini çekmek ve ürün veya hizmetlerini tanıtmak amacıyla logolar, web siteleri veya reklamlar gibi hem basılı hem de dijital tasarımları kullanırlar. Bu nedenle her markanın görsel kampanyasının arkasında bir grafik tasarımcı vardır. Tasarımcıların genel görevleri arasında şunlar vardır:

Tasarımlar oluşturmak için fotoğraf düzenleme yazılımı, yerleşim yazılımı ve dijital illüstrasyon kullanmak,

Bir şirketin markasını ve mesajını iletmek için renkleri, resimleri ve yazı tiplerini seçmek,

Baskı veya yayınlamadan önce hiçbir hata olmadığından emin olmak için nihai tasarımları incelemek,

3D modelleme, fotoğrafçılık ve görüntü düzenleme yoluyla görüntülemek ve tasarımlar yaratmak

Tasarım konseptlerini müşterilere veya sanat yönetmenine sunmak.

Web sayfaları, broşürler, logolar, tabelalar, kitaplar, dergi kapakları, yıllık raporlar, reklamlar ve diğer iletişim materyalleri tasarlar.

Küçük işletmelerin veya bireylerin tasarım çalışmalarını bir grafik tasarım ajansına yaptırmaları oldukça yaygındır. Ajans tasarımcıları, projelerin büyüklüğüne bağlı olarak, herhangi bir hafta içinde farklı müşteriler için birkaç proje yürütebilir..

Grafik Tasarımcı Maaşları Ne Kadar?

Grafik tasarımcılar deneyimlerine göre aldıkları maaş da değişebilir. Fakat ortalama olarak maaşlar 5000 ile 5500 TL arasında değişiklik gösterir.

Grafik Tasarımcı İçin İş İmkanları Nelerdir?

Bir grafik tasarımcı, sektöre bağlı olarak farklı alanlara poster afiş gibi görseller hazırlar. Grafik tasarımcılar dergilerde, reklam ve pazarlama ajanslarında çalışabilirler. Firmaların, mesajını net ve etkili bir şekilde iletmek için bir grafik tasarıma ihtiyaç duyulabilir.