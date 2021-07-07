Gprs Nedir? Turkcell, Vodafone Ve Türk Telekom'de Gprs Nasıl Açılır Ve Kapanır?

Dünyadaki her birey hemen hemen teknolojiye ayak uydurmakta yeniliklere göre teknoloji kullanımı da hızla artmaktadır. Bazı bireyler Turkcell bazı bireyler Vodafone bazı bireyler de diğer şebeke hatlarını kullanmaktadır. Bu sistem içerisinde ise Gprs sıklıkla duyduğumuz bir terimdir.

Gprs Nedir?

Şebekelerin kullanıcıların veri uygulamalarına ulaşım sağlamak amacıyla kullanmak zorunda olduğu verimli teknolojiye Gprs denmektedir.

Mevcut olan 2G cep telefonu şebekesi üzerinden paket anahtarlı olarak veri iletimi sağlayan teknolojisinin ismine Gprs denir.

Bu teknoloji sistemi genellikle cep telefonları ve internet arasında ufak veri paketlerinin alışverişini sağlamaktadır. Dolayısıyla teknoloji aletleri arasında akıllı telefonlarda kullanılan ve veri iletimini sağlayan şebekeler arasında yer almaktadır.

Bu sistem telefonlarda yer alarak internete bağlanmayı kontrol eden teknoloji olarak bilinmektedir. İnternet bağlantı kontrol sistemini sağlayan bu sistem oldukça eski bir yazılım sürümüdür.

Daha anlaşılır bilgi vermek gerekirse telefonlarda yer alan mobil verinin kullanılmasına izin veren sistem Gprs teknolojisidir.

Eski bir yazılım sürümü olmasına rağmen değişikliklere ayak uydurmak adına güncelleme sistemiyle eksikliklerini tamamlamaktadır.

Telefonlarda kullanılan internet bağlantısının hızını ve internetin daha tasarruflu kullanılmasını bu sistem sağlamaktadır.

Bu sistem teknolojinin veri hizmetini sadece bugüne özel vermekle kalmaz aynı zamanda gelecek nesillere de hücresel ağlarını planlar. Sistem sürekli olan veri bağlantısında tam zamanlı veri iletimi anlayışını savunmaktadır.

Turkcell, Vodafone Ve Türk Telekom'de GPRS Nasıl Açılır Ve Kapanır?

Teknolojik alet olan telefonlarda Gprs kullanılabilmesi için yazılımlarının uygun olması gerekmektedir. Çünkü bu yazılım telefonlarda mobil şebekelerle köprü görevi görmektedir. Aynı zamanda sistem 56K hızında internet sunabilmektedir.

Verinin kullanıp kullanılamayacağını ayarlayarak bağlantı sürelerini düzenlemektedir. Bu sistem sayesinde telefon kullanımı da artmaktadır.

Sistemin teknolojiye en büyük katkısı ise akıllı telefonların ortaya çıkmasını sağlaması olmuştur. Hızlı ve ekonomik olduğundan dolayı telefonlarda kullanılan Turkcell, Vodafone, Türk Telekom ve diğer şebekelerde Gprs sisteminin kullanımı tercih edilmektedir.

Telefonlardaki Gprs sisteminin açılıp kapanması ise internet ayarları içinde yer almaktadır. Gprs ayarlarının açılıp kapanması için bağlı olduğunuz şebekenin müşteri hizmetleri numarasını arayabilirsiniz. Örneğin Turkcell şebekesi kullanıyorsanız bu işlem için ilgili müşteri hizmetlerine başvuru yapabilirsiniz.

Her şebekede Gprs ayarları için ana sayfa, oturum modu, bağlantı güvenliği, veri taşıyıcısı, Gprs bağlantı, Gprs erişim noktası, IP adresi, doğrulama linki, oturum türü, kullanıcı adı ve şifre gibi önemli bilgiler yer almaktadır.

Bu sistem devre anahtarlı denilen teknikle çalışmaktadır. Bu ise kullanıcıya tahsis edilen bir tek hat üzerinden devamlı bağlantı yerine paket olacak şekilde aynı hattan birden fazla kullanıcının paylaştığı teknolojiyi vermektedir.

Gprs sistemine uyumlu mobil telefon kullandıktan sonra teknolojiyi kullanabilmek adına mobil şebeke ve servis alt yapısına Gprs donanım ve yazılım sistemlerini entegre etmek gerekmektedir.

Bireyler bazı durumlarda kullandıkları şebeke üzerinden Gprs yani internet kullanımlarını kapatıp açtırmak isteyebilmektedir. Bu duruma örnek olarak yurt dışına çıkan kişiler cihaz kaynaklı farkında olmadan yüklü miktarda internet kullanımı nedeniyle fatura tutarlarında yüksek miktarlarla karşılaşabilmektedir.

Bu durumda bağlı bulundukları hat yani şebeke hangi şebekeyse oraya başvurarak Gprs kullanımını yani internet kullanımını açtırıp kapattırabilirler.