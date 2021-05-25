GPA nedir ve açılımı nasıldır? GPA nasıl hesaplanır

GPA Türkçeye İngilizceden giren bir kavramdır. İngilizcesi "Grade Point Average" olan GPA kavramının Türkçe karşılığı "Ağırlıklı Not Ortalaması" olarak tanımlanır.

GPA Nedir ve Açılımı Nasıldır?

"Grade Point Average" yani GPA, "Ağırlıklı Not Ortalaması" anlamına gelen bir kavramdır. Üniversite öğrencilerinin bir dönem boyunca aldıkları toplam kredinin toplam saate bölünmesiyle elde edilen GPA, öğrencilerin başarılı olması için sağlaması gereken bir değerdir. Üniversite öğrencilerinin başarısı GPA değerine göre belirlenir.

Bir başarı ölçme yöntemi olan GPA, kredili sistemi uygulayan üniversitelerde bir öğrencinin dönem boyunca aldığı derslerin not ortalaması olarak da bilinir. Üniversite hayatında ilerlemek, yüksek dereceye girmek, burs imkanlarından faydalanmak, onur ve madalya gibi ödülleri almak için GPA sistemi önemli bir ölçüttür.

GPA Nasıl Hesaplanır?

Ülkemizdeki çoğu üniversite GPA sisteminden faydalanır. GPA sisteminde 0 ve 4 arasında değişen farklı not değerleri bulunur. Bu sistemde her bir sayının karşılığı gelen bir harf tablosu da vardır. GPA hesaplaması yapılmadan önce öğrenci notunun 4'lük şekle dönüştürülmesi gerekir.

GPA sisteminde alınan derslerin kredi ve not değerleri gereklidir. Öğrencinin aldığı toplam ders kredisi toplam ders saatine bölünür. Bu şekilde GPA not ortalaması hesaplanabilir. GPA değeri dönemlik ve yıllık olarak hesaplanabilir. Bu hesapta tekrar alınan veya başarısız olunan derslerin işleme bir kez dahil edilmesi gerekir.

GPA'nın Önemi Nedir?

Not ortalaması hesaplamaya yarayan GPA, öğrencilerin mezuniyet koşulunu sağlaması için önemli bir değerdir. Başarılı olmak için belirlenen GPA değerinin üstünde kalan öğrenciler öğrenim hayatlarını başarıyla tamamlayabilirler. Ancak GPA değerinin altında kalan öğrencilerin alınan derslerden bazılarını tekrarlaması ve ortalamayı tutturması gerekir. Bu şekilde mezun olan öğrenciler, GPA not ortalamasını iş başvurularında, yüksek lisans eğitimlerinde ve çeşitli burs kriterlerini sağlamada da kullanabilirler. Yüksek GPA değeri yüksek başarıyla mezun olma anlamına gelir.