Gözyaşı nasıl yazılır? TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Gözyaşı kelimesinin doğru yazımı..

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Göz kelimesinin içinde yer aldığı birleşik ve türemiş isimler şu şekildedir.

1- Gözdağı 2- Gözlem 3- Gözcü



Gözyaşı Nasıl Yazılır?



Göz ve yaş kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuş gözyaşı kelimesinin doğru yazılışı şu şekildedir:



GÖZYAŞI



Göz kelimesinin ek alması durumunda kelimenin bitişik değil ayrı yazılması gerekir.



Örnek Cümle:



''O kadar çok güldüm ki ''gözümden yaş'' geldi.''



Ancak yaş kelimesi ek alırsa kelime yine bitişik yazılmalıdır.



Örnek Cümle:



''Ağlama, onlar gözyaşının bir damlasını bile hak etmiyor.''



TDK'ya göre Göz Yaşı Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?



Dil bilgisi kurallarına göre birleşik isimlerin tamamı ayrı değil bitişik yazılır. Bu nedenle gözyaşı kelimesinin de bitişik yazılması gerekir.



Gözyaşı - Doğru

Göz yaşı - Yanlış



Örnek Cümle:



''Onun ardından çok göz yaşı akıttım.''