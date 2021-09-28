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Gözyaşı nasıl yazılır? TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Gözyaşı kelimesinin doğru yazımı..

#Nasıl Yazılır#Gözyaşı#Tdk

Ağlandığında gözden gelen damlacıklara gözyaşı denir. Gözyaşı kelimesinin ayrı mı yoksa bitişik mi yazıldığı birçok okur tarafından merak ediliyor. Göz yaşı nasıl yazılır? TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır tüm detayları ile derledik.

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Göz kelimesinin içinde yer aldığı birleşik ve türemiş isimler şu şekildedir.
1- Gözdağı 2- Gözlem 3- Gözcü

Gözyaşı Nasıl Yazılır?

Göz ve yaş kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuş gözyaşı kelimesinin doğru yazılışı şu şekildedir:

GÖZYAŞI

Göz kelimesinin ek alması durumunda kelimenin bitişik değil ayrı yazılması gerekir.

Örnek Cümle:

''O kadar çok güldüm ki ''gözümden yaş'' geldi.''

Ancak yaş kelimesi ek alırsa kelime yine bitişik yazılmalıdır.

Örnek Cümle:

''Ağlama, onlar gözyaşının bir damlasını bile hak etmiyor.''

TDK'ya göre Göz Yaşı Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Dil bilgisi kurallarına göre birleşik isimlerin tamamı ayrı değil bitişik yazılır. Bu nedenle gözyaşı kelimesinin de bitişik yazılması gerekir.

Gözyaşı - Doğru
Göz yaşı - Yanlış

Örnek Cümle:

''Onun ardından çok göz yaşı akıttım.''

 

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#Nasıl Yazılır#Gözyaşı#Tdk