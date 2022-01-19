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Gözyaşı nasıl yazılır? Gözyaşı kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

Gözyaşı nasıl yazılır Gözyaşı kelimesinin TDKya göre doğru yazılışı..

Günlük hayatımızda çok sık kullandığımız bazı kelimeleri çoğu zaman fark etmeden yanlış yazıyoruz. Özellikle de bazı kelimelerin bitişik mi yoksa ayrı mı yazılacağını bazen kestiremiyoruz. Bu gibi durumlarda yazım yanlışı yapmaktan kaçınmak için TDK’nın yazım kılavuzundan faydalanmak gerekir. Dilimizde en çok yanlış yazılan kelimelerden bir tanesi de gözyaşıdır. Gözyaşı nasıl yazılır sizler için derledik.

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 Ülkemizde pek çok kelime günlük kullanımda yanlış bir şekilde yazılıyor. Kelimelerin doğru yazılışını güncel yazım kılavuzundan inceleyebilirsiniz. 

 Gözyaşı Nasıl Yazılır? 

 Ülkemizde yazımı ile ilgili en çok tereddüte düşülen kelimeler arasında gözyaşı kelimesi yer alıyor. Bazı kişiler bu kelimeyi ayrı yazarken bazıları da bitişik yazmayı tercih ediyor. Pek çok insan internette bu kelimenin doğru yazılışının “göz yaşı” mı yoksa “gözyaşı” mı şeklinde yazıldığını öğrenmek için araştırma yapıyor. Fakat bu kelimenin dilimize göre doğru yazılışı “gözyaşı” şeklinde bitişik yazılmasıdır. 

 Gözyaşı Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı 

 İnsanlar kelimelerin yazılışı konusunda emin olamadığı durumlarda TDK sözlüğünün güncel yazım kılavuzundan yardım alıyor. Bu kılavuzda kelimelerin doğru yazılış biçimleri yer alıyor. 

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 Ülkemizde en çok araştırılan ve yazılışı en çok merak edilen kelimelerden birisi de “gözyaşı” kelimesidir. Dilimizde bu kelime bitişik bir şekilde “gözyaşı” şeklinde yazılır. Bu kelimeyi “göz yaşı” şeklinde ayrı yazmak doğru değildir. Yazım yanlışı yapmamak için kelimeyi bitişik yazmak gerekir. Kelimenin yanlış yazılmasını önlemek için TDK yazım kılavuzundan yararlanabilirsiniz.

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