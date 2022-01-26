Gözyaşı nasıl yazılır? Gözyaşı kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

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Göz kelimesinden türetilen diğer birleşik isimlerin ve tamlamaların yazılışı ise şu şekildedir: 1- Gözdağı 2- Gözlem 3- Gözü Kara 4- Gözü Pek 5- İlk Göz Ağrısı 6- Gözü Gibi Bakmak 7- Gözlük 8- Gözcü 9- Açıkgöz 10- Cingöz

Gözyaşı Nasıl Yazılır?

Ağlarken, gülerken ve esnerken göz pınarlarından gelen berrak sıvıya gözyaşı denir. Gözyaşı kelimesinin doğru yazılışı ise aşağıdaki gibidir.

GÖZYAŞI

Gözyaşı Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi Yazılır, Ayrı mı?

Gözyaşı kelimesi hem günlük hayatta hem de birçok deyim ve atasözünün içinde kullanılıyor. Örneğin: ''Gözyaşını içine akıtmak.

Göz ve yaş kelimelerinden oluşan bu sözcük birleşik bir isimdir. Türkçe dil bilgisi kurallarına göre birleşik isimlerin tamamı bitişik yazılır. Bu nedenle gözyaşı sözcüğünün de ayrı değil bitişik yazılması gerekir.

GÖZYAŞI - Doğru Kullanım

GÖZ YAŞI - Yanlış Kullanım

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Gözyaşı Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

''Filmin sonunda gözyaşlarını tutamayıp hüngür hüngür ağlamaya başladı.''