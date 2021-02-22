Gözü Tanede Olan Kuşun Ayağı Tuzaktan Kurtulmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Durum tespiti yapan bu atasözü aynı zamanda uyarı niteliği taşır. Açgözlü insanlar sadece kendilerini değil etrafındaki kişileri de tehlikeye sokar. Bu nedenle bu tür insanlardan uzak durulması gerekir.

Gözü Tanede Olan Kuşun Ayağı Tuzaktan Kurtulmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Gözü Tanede Olan Kuşun Ayağı Tuzaktan Kurtulmaz atasözün kendi çıkarlarından başka bir şey düşünmeyenlerin etrafındaki tehlikeleri fark edemeyeceği anlamına gelir. Gözü yükseklerden olanlar hep daha fazlasını ister. Bu da kanaatkar olmalarını ve azla yetinmelerine engel olur. Az ile yetinmeyen kişiler her zaman birtakım tehlikeleri göze almalıdır.

Gözü Tanede Olan Kuşun Ayağı Tuzaktan Kurtulmaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Her zaman az ile yetin çünkü gözü tanede olan kuşun ayağı tuzaktan kurtulmaz.