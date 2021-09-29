Gözlük okulda başarıyı arttırıyor

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5 yıldır süren araştırmada göz muayenesi olan ve gözlük alan üçüncü ve yedinci sınıflardaki 2 bin 600 öğrencinin performansı analiz edildi. Araştırma ekibi, öğrencilerin standart okuma ve matematik testlerindeki puanlarını inceleyerek hem bir yıllık hem de iki yıllık etkileri ölçtü. Gözlük alan öğrencilerin okuma puanları, daha sonra gözlüğe sahip olanlara kıyasla, bir yıl sonra önemli ölçüde arttı. İlkokul öğrencileri için en büyük artış matematik branşında oldu.

Araştırmacılar en belirgin artışın özellikle kızlar, özel eğitim öğrencileri ve daha önce düşük performans gösteren öğrenciler arasında olduğunu belirledi.

BAŞARI SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMADI

Araştırmanın diğer bir sonucuna göre ilk yıl görülen akademik başarılar sonraki iki yıl boyunca devam ettirilemedi. Araştırmacılar bunun, muhtemelen gözlüklerini kaybetmeleri veya kırmaları nedeniyle öğrencilerin gözlüklerini zamanla daha az takmalarının bir sonucu olabileceğini düşünüyor.

Araştırmacılar, ilk yıldan sonra görülen akademik başarıyı sürdürmek için okul temelli görme programlarının, çocukların alınan gözlükleri takmalarını ve gerektiğinde bunları değiştirmelerini sağlamak için öğretmenlerin daha çok çaba srf etmesi gerektiğini söylüyor.

GÖZLÜK ETKİSİ KANITLANDI

Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki Johns Hopkins Wilmer Göz Enstitüsü’nde pediatrik göz doktoru olan Megan Collins, “Yapılan araştırmayla çocuklara ihtiyaç duydukları gözlüğü sağlamanın okulda başarılı olmalarına yardımcı olduğunu kanıtladık” diyor.