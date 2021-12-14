Gözetmek ne demek, ne anlama gelir? Gözetmek bitişik mi yazılır ayrı mı? TDK sözlük anlamı

Göz kelimesinden türetilen diğer sözcükler ve doğru yazılışları şu şekildedir:
1- Gözlem Yapmak 2- Gözetlemek 3- Gözlem 4- Göz Yummak 5- Göz Ardı Etmek 6- Gözlük 7- Gözcülük 8- Gözaltına Almak 9- Gözü Kara 10- Gözü Pek
Gözetmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
Gözetmek kelimesi birini ya da bir şeyi koruma altına almak ve sakınmak demektir. Özen gösterilen ve önem verilen şeyler için de aynı kelime kullanılır.
Gözetmek kelimesi ile eş anlamlı olan birçok deyim mevcuttur. Örnekler:1- Gözü gibi bakmak 2- Gözünden sakınmak 3- Göz kulak olmak
Gözetmek Bitişik mi Yazılır Ayrı mı?
Dil bilgisi kurallarına göre tüm birleşik isimlerin tamamı bitişik yazılır. Kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir.
Gözetmek - Doğru Kullanım
Gözetmek - Yanlış Kullanım
Not: Bu kelime deyimlerde kullanıldığında ayrı yazılır. Örneğin: Kaş göz etmek.
Gözetmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı
Bu zamana kadar inandığım değerleri hep gözettim ve hep o değerlerle hareket ettim.