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Gözenek nedir? Ciltte gözenek ne demek? Cilt gözenekleri küçültmek için ne yapılmalı?

Gözenek nedir Ciltte gözenek ne demek Cilt gözenekleri küçültmek için ne yapılmalı

İnsan vücudunun en önemli yeri cildidir. Aynı zamanda cildimiz, vücudumuzda en geniş alana sahip olan organlarından biridir. Cildinize gereken önemi göstermek istiyorsanız ilk olarak onu tanımanız gerekiyor. Onu tanımak ve daha sonra da onun özelliklerine göre istediği ilgiyi ona göstermek sağlıklı bir cilde sahip olmak için atılması gereken ilk adımdır. Gözenek nedir tüm detayları ile sizler için derledik.

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İnsan cildinde çok sayıda katman vardır. Proteinler ve çeşitli içeriklerden meydana gelen bu katmanları kontrol altına alabilmek ve çözebilmek için o katmanları tanımak gerekir. Dinamik bir yapıya sahip olan bu organın işleyişini çözer.

 Gözenek Nedir?

 Gözenekler, cildin dışardan nefes almasını sağlayan ve cilt altında bulunan yağ ve ter gibi atıkların dışarı atılmasına yardımcı olan açıklıklardır. Her insan, cildinin her zaman sağlıklı ve pürüzsüz görünmesini ister. Ama gözenekler, cildimizin bazı bölgelerinde özellikle burun ve yanak çevresinde yoğun olarak bulunur.

 Ciltte Gözenek Ne Demek?

 Gözenekler, cildin dışarıdan nefes almasını sağlayan çok önemli hücrelerdir. Gözenekler dolduğu zaman, ciltte kirlenmeler meydana gelir. Bunun sonucunda da cildinizde delik deşik bir görüntü meydana gelir. Bu şekilde bir kötü görüntünün oluşmaması için gözeneklerin sıkılaştırması gerekir. Aynı zamanda yüz bölgesinde oluşan gözenekler, kişileri çoğu zaman çok rahatsız eder. Gözeneklerin sıkılaşması, daha genç bir cilt görünümü sunar.

 Cilt Gözenekleri Küçültmek için Ne Yapılmalı?

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 Büyük gözeneklere yol açan pek çok faktör bulunur. Ama bunun üç ana nedeni ise; genetik faktörler, yaş ve son olarak da kilo gibi çeşitli nedenlere bağlı olarak gereğinden fazla salgılanan yağ ve ter atıklarıdır. Cilt tipinize uygun ürünler kullanarak, cildinizi düzenli olarak temizlediğiniz zaman gözenekleriniz açılmaz. Cildinize rutin olarak cilt temizliği uyguladığınız zaman gözeneklerinizi sıkılaştırmak için daha fazla zahmete girmenize gerek kalmaz.

 Gözeneklerinizi sürekli olarak kirli bir şekilde bırakıyor ve cilt temizliğine yeteri kadar dikkat etmiyorsanız, cildinizde bulunan gözenekler açılır. Dolayısıyla da gözeneklerinizi sıkılaştırmak için her türlü yönteme başvurmanız gerekebilir. Ama gözenek sıkılaştırma yöntemlerini ararken, bu yöntemlerin içinde de cildinize en uygun olan yöntemleri tercih etmeniz gerekiyor. Bazı gözenek sıkılaştırma yöntemleri ile kolay bir şekilde kısa zaman içinde açılmış olan gözeneklerinizi sıkılaştırabilirsiniz. Bunlar ise;

Limon suyu: Limon suyu, doğada gözeneklerin sıkılaştırılmak için sıkça kullanılan doğal nimetler arasında yer alır. Limon suyu, gözenekleri sıkılaştırmakla kalmıyor gözenekleri temizlemeye de yardımcı olur. Limonu direkt olarak gözeneklerinizin üzerinde gezdirerek, gözeneklerinizin sıkılaşmasını sağlayabilirsiniz.

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Buz yöntemi: Gözenekleri sıkılaştırmak için etkili ve hızlı bir yöntem olan buz yöntemini deneyebilirsiniz. Buz, soğuk bir uygulama yöntemi olduğundan dolayı ciltte şok etkisi yaratır. Cildinizde buzu gezdirerek, kısa zaman içinde gözeneklerinizi sıkılaştırabilirsiniz.

Ölü derileri temizleyin: Cildinizin üzerinde biriken ölü deriler, gözeneklerinizin büyümesine ve açılmasına yol açabilir. Cilde düzenli olarak uygulanan cilt temizleme yöntemleri ve scrup cilt üzerindeki ölü derilerin temizlenmesini sağlar. O nedenle de cildinizde biriken ölü derileri en az haftada bir defa temizleyerek, gözeneklerinizi sıklaştırabilirsiniz.

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Cildinize uygun tonik: Cildinize uygun cilt bakım ürünlerini tercih ederek, temizleyici tonikler kullanmak, en etkili gözenek sıkılaştırma yöntemleri arasında yer alır. Düzenli olarak temizlenen cilt ve bunun için cildinize uyguladığınız tonikler, gözeneklerinizin hızlı bir şekilde sıkılaşmasını sağlar.

Bu yöntemlerin dışında evde kil maskesi uygulayarak gözeneklerinizin sıkılaşmasını sağlayabilirsiniz. Gözenekleri sıkılaştırmak için en çok tercih edilen yöntemler arasında ise, bal ve limon ile hazırlanmış maskeler de yer alır. Doğal yöntemlerle cildinizin sağlığını ve güzelliğini koruma fırsatı elde edebilirsiniz.

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