MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖNEğitim
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim Haberleri Sözlük Haberleri Atasözleri ve Anlamları Haberleri Gözden Irak Olan Gönülden De Irak Olur atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
GeriAtasözleri ve Anlamları Gözden Irak Olan Gönülden De Irak Olur atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 22.02.2021 - 04:38 | Son Güncelleme:

Gözden Irak Olan Gönülden De Irak Olur atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gözden Irak Olan Gönülden De Irak Olur atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Abone Olgoogle-news

En çok bilinen ve aynı zamanda en fazla kullanılan atasözleri içerisinde gözden ırak olan gönülden de ırak olur cümlesi gelmektedir. Özellikle taşıdığı anlam üzerinden birçok kişinin yaygın değerlendirdiği atasözlerinden biridir. İşte gözden ırak olan gönülden de ırak olur atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK) konusunda detayları derledik.

Özellikle insanlar arasındaki ilişkiyi ve uzaklık ile yakınlık mesafesi kapsamında, yaşanabilecek durumları gözden ırak olan gönülden de ırak olur atasözü anlatabilmektedir. Bu güzel atasözünü farklı yerlerde değerlendirebilirsiniz.

 Gözden Irak Olan Gönülden de Irak Olur Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 Aralarında her ne kadar aşk veya sevgi olsa dahi, mesafe olarak birbirinden uzaklaşan insanların sevgi ve aşkları zamanla azalır. Çok fazla bir araya gelmemek ve uzak kalmak zaman içerisinde o kişiyi unutturabilir.

 Gözden Irak Olan Gönülden de Irak Olur Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

 Gözden ırak olan gönülden de ırak olur atasözünü cümle içerisinde değerlendirebilirsiniz.

 ‘’Her ne kadar gözden ırak olan gönülden de ırak olur deseler bile, ben onu hala unutmadım.’’

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi