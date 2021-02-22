Gözden Irak Olan Gönülden De Irak Olur atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Özellikle insanlar arasındaki ilişkiyi ve uzaklık ile yakınlık mesafesi kapsamında, yaşanabilecek durumları gözden ırak olan gönülden de ırak olur atasözü anlatabilmektedir. Bu güzel atasözünü farklı yerlerde değerlendirebilirsiniz.

Gözden Irak Olan Gönülden de Irak Olur Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Aralarında her ne kadar aşk veya sevgi olsa dahi, mesafe olarak birbirinden uzaklaşan insanların sevgi ve aşkları zamanla azalır. Çok fazla bir araya gelmemek ve uzak kalmak zaman içerisinde o kişiyi unutturabilir.

Gözden Irak Olan Gönülden de Irak Olur Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Gözden ırak olan gönülden de ırak olur atasözünü cümle içerisinde değerlendirebilirsiniz.

‘’Her ne kadar gözden ırak olan gönülden de ırak olur deseler bile, ben onu hala unutmadım.’’