Göz Var İzan Var atasözünün anlamı ve örnek cümle İçinde Kullanımı (TDK)

Dilimize yerleşmiş bir atasözü olan Göz Var İzan Var bir şeyin ancak görme ve düşünce gücüyle anlaşılabileceğini vurgular. Görülmeyen ve üzerine kafa yorulmayan hiçbir bilgi net değildir. Bir fikirden emin olmak için öncesinde uzun uzun düşünmek gerekir.

Göz Var İzan Var Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Anlamı: Göz Var İzan Var hem gözle hem de akıl yoluyla idrak etmek demektir. Bariz olan şeyleri vurgulamak için de bu atasözü kullanılır. Örneğin Anlamı: İnsan iyiliği ve kötülüğü düşünerek ayırt edebilir. Bir konu hakkında yargıya varmadan önce durum değerlendirmesi yapılmalı ve meseleler akıl süzgecinden geçirilmelidir. Aksi takdirde vereceğimiz kararlar kötü sonuçlar doğurabilir.

Göz Var İzan Var Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

1- Göz var izan var ama düşünen nerede?