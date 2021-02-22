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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 22.02.2021 - 04:33 | Son Güncelleme:

Göz Var İzan Var atasözünün anlamı ve örnek cümle İçinde Kullanımı (TDK)

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Göz Var İzan Var atasözünün anlamı ve örnek cümle İçinde Kullanımı (TDK)
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Göz Var İzan Var atasözü, bariz olan gerçekleri belirtmek ya da yapılan teklifi geri çevirmek için kullanılır. İzan sözcüğünün anlamı ise ''kavrayış'' ''anlama yeteneği'' ve ''idrak'' demektir. Göz Var İzan Var atasözünün anlamı nedir? Sizin için örnek cümleler ile birlikte derledik.

Dilimize yerleşmiş bir atasözü olan Göz Var İzan Var bir şeyin ancak görme ve düşünce gücüyle anlaşılabileceğini vurgular. Görülmeyen ve üzerine kafa yorulmayan hiçbir bilgi net değildir. Bir fikirden emin olmak için öncesinde uzun uzun düşünmek gerekir.

 Göz Var İzan Var Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

  1. Anlamı: Göz Var İzan Var hem gözle hem de akıl yoluyla idrak etmek demektir. Bariz olan şeyleri vurgulamak için de bu atasözü kullanılır. Örneğin
  2. Anlamı: İnsan iyiliği ve kötülüğü düşünerek ayırt edebilir. Bir konu hakkında yargıya varmadan önce durum değerlendirmesi yapılmalı ve meseleler akıl süzgecinden geçirilmelidir. Aksi takdirde vereceğimiz kararlar kötü sonuçlar doğurabilir.

 Göz Var İzan Var Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

 1- Göz var izan var ama düşünen nerede?

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