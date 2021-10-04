Göz tansiyonu nasıl düşer? Göz tansiyonu yükselince ne olur, kaç olursa kör eder?

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Genelde muayene esnasında ortaya çıkan göz tansiyonu, tıp dilinde ise glokom olarak bilinmektedir. Zira diğer hastalar gibi öncelikle herhangi bir ciddi belirti göstermediğinden dolayı, muayene esnasında ortaya çıkar. Gizlice ilerleyen ve zaman içerisinde körlük tehlikesi yaratabilecek göz tansiyonunu düşürmek büyük bir öneme sahiptir.

Göz Tansiyonu Nasıl Düşer?

Göz tansiyonu düşürmek için genel olarak uzman doktorlar damla tedavisine ele alır. Tabii bunun dışında bazı bitkisel yöntemler de ele alınmasına rağmen, bu yöntemler için mutlaka öncelikli bir doktora başvurmak gerekmektedir. Örneğin bazı bitkisel kaynakları üzerinden yaprakları vasıtasıyla çay yaparak tüketmek, göz tansiyonu düşürme noktasında oldukça etkilidir. Bunlar içerisinde hercai menekşesi ya da okaliptüs gibi biti kaynakları öne çıkıyor. Aynı zamanda karabaş otu, sarımsak, soğan de tansiyon adına yine göz hastalıkları için oldukça etkilidir.

Göz Tansiyonu Yükselince Ne Olur?

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Göz tansiyonun yükseldiği zaman görme konusunda ciddi tahripler meydana gelmektedir. Özellikle görme sinirleri önemli oranda hasar alır ve görme kaybı önemli oranda yaşanır. Zira görme siniri yaklaşık olarak 1 milyon kadar sinir lifinden meydana gelmektedir. Öncelikle lif kaybı yaşanır ve daha sonra tahrip olmuş sinirler eşliğinde görüş önemli oranda daralır. Hatta görüş kaybı daralması o kadar yüksek bir noktaya ulaşır ki, kişi tıpkı bir kapı deliğinden bakıyormuş gibi duruma düşer. O yüzden mutlaka göz tansiyonu konusunda en ufak bir belirti karşısında, uzman bir doktora görünmek en önemli hususlar arasında yer almaktadır.

Göz Tansiyonu Kaç Olursa Kör Eder?

Normal kişiler üzerinden bakıldığı vakit göz tansiyonuna 20 mm hg üzerine çıktığında tehlike oluşmaya başlar. Özellikle erken evrede çok ciddi durumlar yaratmasa bile, 40 yaşından sonra göz tansiyonu önemli problemler meydana getirebilmektedir. Eğer göz tansiyonunda 50 mm üzerine çıktığı vakit tedavi gerçekleşmez ise, körlük ile karşı karşıya kalma durumu ortaya çıkar. Üstelik tedavinin yapılmadığı dönem geçtiği vakit körlük kalıcı bir hale gelir. Mutlaka erken tanı ve teşhis ile beraber, damla tedavisi ya da diğer yöntemler uzman doktor kontrolü altında ele alınmalıdır.

Göz Tansiyon Nedenleri Nelerdir?

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Birçok farklı sebepten dolayı göz tansiyonu günümüzde yaygın olarak yaşanmaktadır.

- Tansiyon hastalığı

- 40 yaşın üzerinde olan bireyler

- Göz ve çevresinde meydana gelen yaralanmalar

- Kortizon tedavisi gören kişiler

- Kansızlık problemi

- Şeker hastalığı

- Migren hastalıkları

- Genetik olarak aile içerisinde olan göz tansiyonu

Genel olarak bu rahatsızlıklar ile beraber göz tansiyonu ciddi sorunlar ortaya çıkarabilmektedir. İlk başlarda yavaş seyreden göz tansiyonu zaman içerisinde normal değer aralığını aştığı vakit, körlük ile karşı karşıya bırakabilir.

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Göz Tansiyonu İçin Neler Yapılmalıdır?

Özellikle eğer ailede glokom var ise mutlaka bu kişiler yılda bir kez göz üzerinden muayene olmalıdır. Gözü Yaşaran, büyüyen ya da saydamlığı bozulan çocuklarda özellikle doğumsal sorun tehlikesine karşı muayene en önemli hususlardan biridir. Uzman doktor teşhisi ile ortaya çıkarılan göz tansiyonu için, ortalama 2 yılda bir muayene gerçekleştirilir. Bu muayene neticesinde yapılacak çözüm yöntemleri ele alınır.