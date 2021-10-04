Göz tansiyonu nasıl düşer? Göz tansiyonu yükselince ne olur, kaç olursa kör eder?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Rizespor-Galatasaray maçında Ali Palabıyık ve Musleraya tepki Karar sonrası...Rizespor-Galatasaray maçında Ali Palabıyık ve Muslera'ya tepki! Karar sonrası...#Galatasaray
Fenerbahçe-Kasımpaşa maçından sonra dikkat çeken sevinç Gustavonun golü sonrası...Fenerbahçe-Kasımpaşa maçından sonra dikkat çeken sevinç! Gustavo'nun golü sonrası...#Fenerbahçe
Uğur Şahinden aşı açıklaması: DeğişecekUğur Şahin'den aşı açıklaması: Değişecek!#Uğur Şahin
İslam karşıtı karikatürleriyle biliniyordu Feci şekilde hayatını kaybettiİslam karşıtı karikatürleriyle biliniyordu! Feci şekilde hayatını kaybetti#Lars Vilks
Çaykur Rizespor 2-3 Galatasaray (Maçın özeti ve golleri)Çaykur Rizespor 2-3 Galatasaray (Maçın özeti ve golleri)#Çaykur Rizespor
En yetkili isim açıkladı: Cezasını çekecekEn yetkili isim açıkladı: Cezasını çekecek#Gürcistan
Bakan Koca uyardı ve ekledi: Hastalığın yayılması kolaylaştıBakan Koca uyardı ve ekledi: Hastalığın yayılması kolaylaştı#Koronavirüs
Önce alışveriş yaptı, son duyurdu: Talimatı verdikÖnce alışveriş yaptı, son duyurdu: Talimatı verdik#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Terimden Rizede flaş açıklamalar G.Saray budurTerim'den Rize'de flaş açıklamalar! 'G.Saray budur'#Galatasaray
Vali Yerlikaya görüntüleri paylaşıp tebrik etti Alkışlanacak hareketVali Yerlikaya görüntüleri paylaşıp tebrik etti! Alkışlanacak hareket#Beşiktaş Kaymakamı
Sır gibi saklanıyordu... Bu görüntüler ile deşifre olduSır gibi saklanıyordu... Bu görüntüler ile deşifre oldu!#ABD
Fenerbahçe 2-1 Kasımpaşa (Maçın özeti ve golleri)Fenerbahçe 2-1 Kasımpaşa (Maçın özeti ve golleri)#Fenerbahçe
Önce kendine aşık ediyor sonra... 74lük kara dulun korkunç planıÖnce kendine aşık ediyor sonra... 74'lük kara dulun korkunç planı#Japonya
Usta oyuncuya veda Öldüğünü kabul edemiyorumUsta oyuncuya veda! 'Öldüğünü kabul edemiyorum'#İlhan Daner
İşte Pfizer-BioNTech aşısının 5 yan etkisiİşte Pfizer-BioNTech aşısının 5 yan etkisi#Koronavirüs
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Göz tansiyonu nasıl düşer? Göz tansiyonu yükselince ne olur, kaç olursa kör eder?

#Göz Tansiyonu#Göz#Hastalık
Göz tansiyonu nasıl düşer Göz tansiyonu yükselince ne olur, kaç olursa kör eder

Gizli şekilde ilerleme potansiyeline sahip olan göz tansiyonu, kronik olarak seyreden müzmin hastalıkları içerisinde yer almaktadır. İleri durumlarda körlük ile karşı karşıya bırakabilecek bir rahatsızlık olmasının yanı sıra, göz tansiyonu düşürmek için ele alınması gereken bazı hususlar mevcuttur. Peki göz tansiyonu nasıl düşer? Göz tansiyonu yükselince ne olur, kaç olursa kör eder? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Haberin Devamı

Genelde muayene esnasında ortaya çıkan göz tansiyonu, tıp dilinde ise glokom olarak bilinmektedir. Zira diğer hastalar gibi öncelikle herhangi bir ciddi belirti göstermediğinden dolayı, muayene esnasında ortaya çıkar. Gizlice ilerleyen ve zaman içerisinde körlük tehlikesi yaratabilecek göz tansiyonunu düşürmek büyük bir öneme sahiptir.

 Göz Tansiyonu Nasıl Düşer?

 Göz tansiyonu düşürmek için genel olarak uzman doktorlar damla tedavisine ele alır. Tabii bunun dışında bazı bitkisel yöntemler de ele alınmasına rağmen, bu yöntemler için mutlaka öncelikli bir doktora başvurmak gerekmektedir. Örneğin bazı bitkisel kaynakları üzerinden yaprakları vasıtasıyla çay yaparak tüketmek, göz tansiyonu düşürme noktasında oldukça etkilidir. Bunlar içerisinde hercai menekşesi ya da okaliptüs gibi biti kaynakları öne çıkıyor. Aynı zamanda karabaş otu, sarımsak, soğan de tansiyon adına yine göz hastalıkları için oldukça etkilidir.

 Göz Tansiyonu Yükselince Ne Olur?

Haberin Devamı

 Göz tansiyonun yükseldiği zaman görme konusunda ciddi tahripler meydana gelmektedir. Özellikle görme sinirleri önemli oranda hasar alır ve görme kaybı önemli oranda yaşanır. Zira görme siniri yaklaşık olarak 1 milyon kadar sinir lifinden meydana gelmektedir. Öncelikle lif kaybı yaşanır ve daha sonra tahrip olmuş sinirler eşliğinde görüş önemli oranda daralır. Hatta görüş kaybı daralması o kadar yüksek bir noktaya ulaşır ki, kişi tıpkı bir kapı deliğinden bakıyormuş gibi duruma düşer. O yüzden mutlaka göz tansiyonu konusunda en ufak bir belirti karşısında, uzman bir doktora görünmek en önemli hususlar arasında yer almaktadır.

 Göz Tansiyonu Kaç Olursa Kör Eder?

 Normal kişiler üzerinden bakıldığı vakit göz tansiyonuna 20 mm hg üzerine çıktığında tehlike oluşmaya başlar. Özellikle erken evrede çok ciddi durumlar yaratmasa bile, 40 yaşından sonra göz tansiyonu önemli problemler meydana getirebilmektedir. Eğer göz tansiyonunda 50 mm üzerine çıktığı vakit tedavi gerçekleşmez ise, körlük ile karşı karşıya kalma durumu ortaya çıkar. Üstelik tedavinin yapılmadığı dönem geçtiği vakit körlük kalıcı bir hale gelir. Mutlaka erken tanı ve teşhis ile beraber, damla tedavisi ya da diğer yöntemler uzman doktor kontrolü altında ele alınmalıdır.

 Göz Tansiyon Nedenleri Nelerdir?

Haberin Devamı

 Birçok farklı sebepten dolayı göz tansiyonu günümüzde yaygın olarak yaşanmaktadır.

 - Tansiyon hastalığı

 - 40 yaşın üzerinde olan bireyler

 - Göz ve çevresinde meydana gelen yaralanmalar

 - Kortizon tedavisi gören kişiler

 - Kansızlık problemi

 - Şeker hastalığı

 - Migren hastalıkları

 - Genetik olarak aile içerisinde olan göz tansiyonu

 Genel olarak bu rahatsızlıklar ile beraber göz tansiyonu ciddi sorunlar ortaya çıkarabilmektedir. İlk başlarda yavaş seyreden göz tansiyonu zaman içerisinde normal değer aralığını aştığı vakit, körlük ile karşı karşıya bırakabilir.

Haberin Devamı

 Göz Tansiyonu İçin Neler Yapılmalıdır?

 Özellikle eğer ailede glokom var ise mutlaka bu kişiler yılda bir kez göz üzerinden muayene olmalıdır. Gözü Yaşaran, büyüyen ya da saydamlığı bozulan çocuklarda özellikle doğumsal sorun tehlikesine karşı muayene en önemli hususlardan biridir. Uzman doktor teşhisi ile ortaya çıkarılan göz tansiyonu için, ortalama 2 yılda bir muayene gerçekleştirilir. Bu muayene neticesinde yapılacak çözüm yöntemleri ele alınır.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Göz Tansiyonu#Göz#Hastalık