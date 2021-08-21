Göz Neden Kanlanır Ve Nasıl Geçer? Göz Kanlanmasına Ne İyi Gelir Ve Göz Kanlanmasının Nedenleri

Gözün beyaz kısmının aşırı şekilde kanlanmasına denilmektedir. Göz kanlanması çeşitli çevresel faktörlere bağlı olarak gelişmektedir.

Göz Neden Kanlanır?

1) Uykusuz Kalmak



Göz kanlanmasının en büyük nedenleri arasında uykusuzluk gelmektedir. Uykusuzluğa bağlı olarak gözlerde şişlik ve gözlerde kanlanma gözlenmektedir. Bu durum çok doğal bir durum olarak kabul edilmektedir. Özellikle gelişim çağında olan çocuklar daha fazla uyumaya ihtiyacı vardır. Bundan dolayı çocuklarda uykusuzluk problemleri göz kanlanması ile birlikte ortaya çıkmaktadır.

2) Alkol ve Sigara

Alkol ve sigara kullanımı hatta uyuşturucu bağımlılığı da göz kanlanmasına neden olmaktadır. Bu tarz zararlı alışkanlıklar göz kanlanmasına neden olduğu gibi aynı zamanda göz kaşıntısına da neden olmaktadırlar. Sadece göz sağlığını değil aynı zamanda alkol ve sigara kullanımı kalp damar sağlığını da doğrudan etkilemektedir. Alkol ve sigara alışkanlıklarını azaltmak ve minimuma indirmek göz kanlanmasını da geçirmektedir

3) Aşırı Derecede Güneşe Maruz Kalmak

Aşırı bir şekilde güneş ışığına maruz kalmak ve uzun süre güneş ışığına bakmak göz kanlanmasına neden olmaktadır. Özellikle bu durum yaz aylarında daha fazla ortaya çıkmaktadır. Göz sağlığının korunması açısından aşırı şekilde güneş ışığına maruz kalmamak çok önemlidir.

Nasıl Geçer?

Göz kanlanmasının geçmesi için öncelikle göz kanlanmasına neden olan faktörlerin belirlenmiş olması gerekmektedir. Eğer uykusuzluğa bağlı olarak bir göz kanlanması söz konusu ise kişi istirahat etmeli ve istirahat ettikten sonra göz kanlanmasının büyük bir bölümü geçecektir. Göz kanlanması diğer faktörlere bağlı olarak ortaya çıktıysa doktor tarafından yapılan muayene ile bu durum tespit edilir ve bir takım göz damla ilaçları verilmektedir. Bu şekilde göz kanlanmasının önüne geçilmiş olur. Bu göz damlaları aynı zamanda göz kaşıntısının da önüne geçmektedir.

Göz Kanlanmasına Ne İyi Gelir ve Göz Kanlanmasının Nedenleri

1) Rezene Tohumu

Rezene tohumu göz kanlanmasına en iyi gelen doğal tedavi yöntemlerinden bir tanesidir. Bir çay kaşığı rezene tohumu ile birlikte sıvı haline gelinceye kadar kaynatmanız gerekmektedir. Daha sonra bir pamuk yardımı ile birlikte rezene tohumunu gözlerinizin içine sürebilirsiniz. Rezene tohumunun etkisi ile birlikte hem göz kızarıklığı hem de göz kaşıntısı geçecektir.

2) Soğuk Süt

Sütün de göz kızarıklığına iyi geldiğini biliyor muydunuz? Bir bardak suyu 1 saat boyunca buzdolabında beklettikten sonra pamuk yardımı ile birlikte soğuk süte bandırarak gözünüze sürebilirsiniz. Soğuk sütü hem gözünüzün içine hem de göz kapaklarına sürebilirsiniz. Bu şekilde göz kanlanması önemli ölçüde geçecektir.

3) Salatalık

Gözlere en iyi gelen şeylerden bir tanesi olan salatalık aynı zamanda cilt sağlığına da iyi gelmektedir. Salatalığı dilimledikten sonra göz kapaklarınızın üstünde bekletebilirsiniz. Göz kapaklarınızda bu şekilde günde 15 dakika olmak üzere iki kere bekleterek göz kanlanmasının önüne geçebilirsiniz.

4) Poşet Çay

Göz sağlığına en iyi gelen şeylerden bir tanesi olan poşet çay mutlaka tercih edilmelidir. Göz kanlanmasını önemli ölçüde geçiren poşet çay göz kapaklarında bekletilmesi gerekmektedir. Poşet çay cilt gözeneklerini açar ve göz sağlığına doğrudan olumlu etki eder. Göz kızarıklığı bu şekilde doğal yollardan tedavi edilir.