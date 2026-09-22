Göz muayenesi başarıyı artırıyor

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Görme problemleri, çocuğun tahtayı takip etmesini, okuyup yazmasını, derslere katılımını ve arkadaşlarıyla ilişkilerini doğrudan etkileyebiliyor. Üstelik çocuk, kendisindeki görme bozukluğunu fark edemeyebiliyor. Türkiye’de çocukların okula başlamadan önce göz muayenesi yaptırmasını zorunlu kılan bir uygulama bulunmadığını belirten Prof. Dr. Mehmet Baykara, buna rağmen göz kontrolünün okula uyumun bir parçası hâline getirilmesi gerektiğini söyledi.

İLKOKULA BAŞLAMADAN ÖNCE MUTLAKA KONTROL EDİLMELİ

Özellikle daha önce hiç göz muayenesi olmamış çocuklara dikkat çeken Baykara, “Her çocuğun okul öncesi dönemde en az bir kez, özellikle de ilkokulda önce göz hekimine gösterilmesi yönünde bir yaklaşım olmalı. Yasal bir zorunluluk bulunmasa da bu kontrolün yapılmasında büyük fayda var. Görme sorunları çocuğun okul başarısını, ders çalışmasını ve günlük yaşamını etkileyebilir” dedi. Gözlük kullanan ancak uzun süredir kontrole gitmeyen çocukların da yeni eğitim yılı başında muayene edilmesini öneren Baykara, gözlük numarasında değişiklik olup olmadığının değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

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MİYOPİ RİSKİ ARTIYOR

Tablet, telefon ve bilgisayar kullanımının artmasıyla çocukların uzun süre yakına odaklandığını belirten Baykara, bunun miyopi açısından önemli bir risk olduğuna dikkat çekti. Uzun süren yakın çalışmaların yanı sıra açık havada geçirilen zamanın azalması da miyopi riskindeki artışla ilişkilendiriliyor.

2016’da yayımlanan küresel araştırmaya göre, mevcut eğilimlerin sürmesi hâlinde 2050 yılında dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 49,8’inin miyop olacağı öngörülüyor. Yüksek miyopi ise ilerleyen yıllarda kalıcı görme kaybına yol açabilecek bazı göz hastalıklarının riskini artırabiliyor.

SAKARLIK YA DA İSTEKSİZLİK SANILABİLİYOR

Çocuklardaki bazı görme problemlerinin davranış sorunlarıyla karıştırılabildiğini söyleyen Baykara, şu uyarılarda bulundu:

“Çocuğun sık sık düşmesi veya çevresindeki eşyalara çarpması ‘Biraz sakar’ denilerek geçiştirilebiliyor. Tahtayı göremeyen, okurken zorlanan ya da başkalarının gördüğü bir şeyi seçemeyen çocuk hırçınlaşabiliyor. Bazı çocuklar ise daha çekingen davranarak kendisini geri çekebiliyor. İsteksiz veya dikkatsiz olduğu düşünülen bazı çocuklarda muayene sonucunda yüksek göz numarasıyla karşılaşabiliyoruz. Nörolojik ya da psikiyatrik olduğu düşünülen problemlerde görme değerlendirmesi de önemli bir muayenedir. Nörolojik bir sorunu bulunan çocukların ise göz kontrollerinin mutlaka yapılması gerekir.

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TEK GÖZDEKİ BOZUKLUK FARK EDİLMEYEBİLİR

Özellikle yalnızca bir gözde bulunan görme kusurlarının aileler tarafından fark edilmesi zor. İyi gören gözün diğer gözdeki sorunu gizlemesi çok gördüğümüz bir durum. Tek gözde yüksek hipermetropi varsa çocuk diğer gözüyle görmeye devam ettiği için aile bir problem olduğunu anlamayabilir. Bu durum erken çocukluk döneminde belirlenmezse göz tembelliğine yol açabilir. Göz tembelliğinde erken tanı çok değerlidir; tedavi geciktikçe başarı ihtimali azalır. Çocuklarda diğer yandan hipermetropi, astigmatizma ve şaşılık da görülebilir. Bu noktada aile öyküsü de önemli. Anne, baba veya akrabalarda yüksek göz numarası, şaşılık ya da başka bir göz hastalığı varsa çocuğun kontrollerinin daha dikkatli takip edilmesi gerek.

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AİLELER HANGİ BELİRTİLERE DİKKAT ETMELİ?

* Aşağıdaki belirtilerden biri veya birkaçı görülüyorsa çocuk göz hekimine götürülmeli:

* Televizyona, tablete veya kitaba gereğinden fazla yaklaşması

* Tahtayı görmekte ya da uzaktaki yazıları seçmekte zorlanması

* Gözlerini kısarak bakması veya bir gözünü kapatması

* Başını sürekli bir tarafa eğerek bakması

* Gözlerinde içe ya da dışa doğru kayma görülmesi

* Sık sık gözlerini ovuşturması veya aşırı kırpıştırması

* Okurken satır atlaması, çabuk yorulması ya da okumaktan kaçınması

* Baş ağrısı veya göz yorgunluğundan yakınması

* Sık sık düşmesi, eşyalara çarpması veya mesafeleri ayarlamakta zorlanması

* Nedeni açıklanamayan hırçınlık, içine kapanma ya da derslere karşı isteksizlik göstermesi

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OKULLAR AÇILINCA GÖZ ENFEKSİYONLARINA DİKKAT

Okulların açılmasıyla çocukların kalabalık ortamlarda daha fazla zaman geçirmesi bulaşıcı göz enfeksiyonlarının yayılmasını kolaylaştırabiliyor. Kirli ellerle gözlere dokunmak veya gözleri ovuşturmak da bulaşma riskini artırıyor. Prof. Dr. Mehmet Baykara, “Gözde kızarıklık, çapaklanma, akıntı, sık kırpıştırma veya göz kapaklarında şişlik görülürse çocuk göz hekimine gösterilmeli. Sınıftaki birkaç çocukta benzer belirtiler ortaya çıkarsa ailelerin ve öğretmenlerin daha dikkatli olması gerekir” dedi.