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Göz hastalıkları nelerdir ve isimleri nedir? Göz hastalıklarının açıklamaları

#Göz Hastalıkları#Katarakt#Glokom
Göz hastalıkları nelerdir ve isimleri nedir Göz hastalıklarının açıklamaları

Günümüzde en sık yaygın olan hastalıklar arasında göz hastalıkları gelmektedir. Göz hastalıklarının neler olduğuna dair birçok kişi tarafından araştırma yapılmaktadır. Göz hastalıkları mutlaka tedavi edilmesi gereken ve bu konuda herkesin bilinçli olması gereken hastalıklardır. Göz hastalıklarını tedavisinde göz doktorları sorumludur. Son günlerde göz hastalıklarının neler olduğuna dair araştırma yapılmaktadır. Peki, göz hastalıkları nelerdir? Göz hastalıklarının isimleri nelerdir? Göz hastalıklarının açıklamaları nedir tüm detayları ile derledik.

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Göz hastalıkları ciddiye alınması gereken ve sonunda gözle ilgili daha büyük problemler ortaya çıkarabilecek türden hastalıklardır. Göz muayenesinde göz hastalıkları kolayca saptanabilir. Bundan dolayı düzenli olarak göz doktoruna göz muayenesi olmak önemlidir.

 Göz Hastalıkları Nelerdir ve İsimleri Nedir?

 Göz hastalıkları tıp dilinde şu şekilde belirtilmiştir,

 - Glokom

 - Sarı Nokta

 - Körlük

 - Retina Dekolman

 - Üveite Göz Kızarması

 - Göz Tansiyonu

 - Katarakt

 - Göz Travması

 - Gözde Tamar Tıkanıklığı

 - Göz Enfeksiyonu

 - Miyop

 - Hipermetrop

 - Astigmat

 - Göz Kanlanması

 Göz Hastalıklarının Açıklamaları

 1) Glokom: Glokom gözde yaygın olan tehlikeli bir göz hastalığıdır. Kendine özgü belirtileri olan glokom hastalığı kolayca muayeneden sonra fark edilmektedir. Glokom mutlaka tedavi edilmesi gereken bir göz hastalığıdır. Halk arasında göz tansiyonu olarak da bilinen glokom göz içi basıncı ile alakalı olan bir hastalıktır. Göz içi basıncının artması ile birlikte glokomda görme kaybına kadar giden kötü sonuçlar doğabilir. Normal bir göze göre göz sıvısı bu hastalıkta emilerek boşaltılamaz ve sonucunda göz içi basınç ortaya çıkar.

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 2) Sarı Nokta: Sarı nokta hastalığı tıp dilinde Makula Dejenerasyonu olarak bilinen tehlikeli bir göz hastalığıdır. Sarı nokta hastalığı genellikle sigara içen kişilerde ya da yetersiz derecede beslenen kişilerde sıklıkla ortaya çıkar. Sarı nokta hastalığı tedavi edilmediği takdirde görme kaybına yol açabilir. Göz içerisinde yer alan makula adlı bölgenin bozulması ile ortaya çıkan bir retina hastalığıdır. Sarı nokta hastalığı tedavisi zor olan bir göz hastalığıdır.

 3) Körlük: Göz fonksiyonlarının çalışmaması ile birlikte ortaya çıkan bir göz hastalığıdır. Körlük halk arasında ama hastalığı olarak da bilinmektedir. Körlük hastalığı sonradan gelişebilir ya da doğuştan ortaya çıkabilir. Körlüğün tedavisi günümüzde oldukça zordur. Özellikle bunun için tıpta devam eden çalışmalar vardır.

 4) Retina Dekolman: En ciddi olan göz hastalıklarından bir tanesidir. Ciddi bir göz hastalığı olarak bilinen retine dekolmanı retinanın ağır tahribata uğraması olarak bilinen bir göz hastalığıdır. Retine tabakasının göz küresinden iç yüzeyinden ayrılması ile bilinmektedir. Dekolman tıp dilinde ayrılma olarak tanımlanır. Retina göz küresinden ayrılır ve hasta buna bağlı olarak görme problemleri yaşar. Aynı zamanda bu hastalıkta retinada yırtıklar da meydana gelmektedir.

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 5) Katarakt: Yaşlılarda ortaya çıkan bir tür göz hastalığıdır. Yalnızca yaşlılarda değil aynı zamanda çeşitli bağ doku hastalıklarına bağlı olarak genç kişilerde de ortaya çıkmaktadır. Katarakt hastalığı göz içerisinde yer alan merceklerin saydamlığını kaybetmesi ve kahverengi ya da sarı lekelerin ortaya çıktığı bir hastalıktır. Katarakt günümüzde kolayca tedavi edilmektedir. Yaklaşık olarak 45 ila 1 saat arasında süren göz ameliyatı sonucunda katarakt tamamen tedavi edilir.

 6) Gözde Damar Tıkanıklığı: Göz içerisinde yer alan atar ve toplardamarların tıkanması ile birlikte ortaya çıkan bir göz hastalığıdır. Görmeyi sağlayan özel hücrelerden olan retina tabakasının çevresinde yer alan damarlar tıkanır. Buna bağlı olarak da gözlerde bir takım rahatsızlıklar meydana gelerek görme kaybı yaşanabilir.

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#Göz Hastalıkları#Katarakt#Glokom

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