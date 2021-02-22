MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖNEğitim
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim Haberleri Sözlük Haberleri Atasözleri ve Anlamları Haberleri Göz Görmeyince Gönül Katlanır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
GeriAtasözleri ve Anlamları Göz Görmeyince Gönül Katlanır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 22.02.2021 - 04:29 | Son Güncelleme:

Göz Görmeyince Gönül Katlanır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Göz Görmeyince Gönül Katlanır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Abone Olgoogle-news

Atasözleri sözlü gelenek ürünü olan cümlelerdir. Atalarımız tarafından bugüne kadar gelebilmesi sağlanmıştır. Bu sözler sayesinde eskiler bizleri hayatta karşılaşacağımız durumlar için uyarmışlardır. Göz görmeyince gönül katlanır sözü de bunlardandır. Peki, göz görmeyince gönül katlanır atasözünün anlamı nedir? İşte, tüm detaylar.

Göz görmeyince gönül katlanır atasözü bir insanı normalde gözünün önünde yaşansa çok fazla üzecek bir olay gözünün görmediği yerlerde yaşandığında katlanabileceğini daha az canını yakacağını anlatmaktadır.

 Göz Görmeyince Gönül Katlanır Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 Göz görmeyince gönül katlanır atasözü TDK' da açıklanarak tanımlanmıştır. Şu şekilde tanımlanmıştır: İlk anlamı, insan, yakınında bulunan sevdiği bir insan ile sık sık görüşmek ister. Ama bu kişi uzak bir yere giderse görüşmek o kadar önemli olmaz, ayrılığa katlanabilir. İkinci anlamı ise yediğimiz veya içtiğimiz şeylerin hangi koşullarda üretilip doldurulduğunu görmediğimiz için onları temizmiş gibi kabul ederek tüketiriz.

 Göz Görmeyince Gönül Katlanır Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

 Bu atasözünün cümle içinde kullanımına şu şekilde örnek verebiliriz: En azından bunları benden uzakta yapıyor. Uzakta olduğundan çok üzmüyor, göz görmeyince gönül de katlanıyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi