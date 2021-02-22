Göz Görmeyince Gönül Katlanır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Göz görmeyince gönül katlanır atasözü bir insanı normalde gözünün önünde yaşansa çok fazla üzecek bir olay gözünün görmediği yerlerde yaşandığında katlanabileceğini daha az canını yakacağını anlatmaktadır.

Göz Görmeyince Gönül Katlanır Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Göz görmeyince gönül katlanır atasözü TDK' da açıklanarak tanımlanmıştır. Şu şekilde tanımlanmıştır: İlk anlamı, insan, yakınında bulunan sevdiği bir insan ile sık sık görüşmek ister. Ama bu kişi uzak bir yere giderse görüşmek o kadar önemli olmaz, ayrılığa katlanabilir. İkinci anlamı ise yediğimiz veya içtiğimiz şeylerin hangi koşullarda üretilip doldurulduğunu görmediğimiz için onları temizmiş gibi kabul ederek tüketiriz.

Göz Görmeyince Gönül Katlanır Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Bu atasözünün cümle içinde kullanımına şu şekilde örnek verebiliriz: En azından bunları benden uzakta yapıyor. Uzakta olduğundan çok üzmüyor, göz görmeyince gönül de katlanıyor.