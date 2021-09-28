Göz bebeği nasıl yazılır? TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Göz bebeği kelimesinin doğru yazımı..

Haberin Devamı

Gün içerisinde sık kullanılan ve amaca göre değerlendirilen sözcükler içerisinde göz bebeği gelir. Özellikle bunun gerçek anlamı ve mecazi anlamı ile değerlendirirken, ayrı mı yoksa bitişik mi yazılır ya da merak ediliyor.



Göz Bebeği Nasıl Yazılır?



Bu kelimenin doğru şekilde yazımı, ‘Göz bebeği’ biçiminde ayrı ele almış halidir. Eğer bitişik yazılır ise bu Türk Dil Kurumu üzerinden yazım hatasını ortaya çıkarır. Gözde irisin ortasında bulunan ve büyüyüp küçülen, görme noktasında önemli bir yeri olan yapı gözbebeği olarak bilinir. Aynı zamanda değer verilen biri şeklinde de isimlendirilir.



TDK'ya Göre Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?



TDK üzerinden bakıldığı zaman bu kelime ayrı yazılır.



Göz bebeği (Doğru)



Gözbebeği (Yanlış)



Göz Bebeği Kelimesinin Doğru Yazımı



Göz bebeği kelimesi ayrı şekilde ele alınmakta ve yazılmaktadır.