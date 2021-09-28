Göz bebeği nasıl yazılır? TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Göz bebeği kelimesinin doğru yazımı..

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kış planı devreye girdi 2 önemli adım: Lokanta, kafe, AVM gibi yerlerde...Kış planı devreye girdi! 2 önemli adım: Lokanta, kafe, AVM gibi yerlerde...#Koronavirüs
Dünya onu Hotel Rwanda filmiyle tanıdı... Gerçek hayatı da filmleri aratmadıDünya onu 'Hotel Rwanda' filmiyle tanıdı... Gerçek hayatı da filmleri aratmadı!#Paul Rusesabagina
Pereira öncesi bileti kesilmişti, ilk 11 oyuncusu yaptı İkinci baharını yaşıyor...Pereira öncesi bileti kesilmişti, ilk 11 oyuncusu yaptı! İkinci baharını yaşıyor...#Fenerbahçe
MİTten müthiş operasyon Suriyede öldürülen en üst düzey isimMİT'ten müthiş operasyon! Suriye'de öldürülen en üst düzey isim#MİT
Bakan Soyludan yurt eylemleriyle ilgili açıklamaBakan Soylu'dan yurt eylemleriyle ilgili açıklama#İçişleri Bakanı
Erdoğan aniden ‘Parlamenter sisteme dönüyoruz’ derseErdoğan aniden ‘Parlamenter sisteme dönüyoruz’ derse#Parlamenter Sistem
Sosyal medya yıkıldı Aylık 99 bin TL maaş... Açıklama geldiSosyal medya yıkıldı! Aylık 99 bin TL maaş... Açıklama geldi#ABD İstanbul Başkonsolosluğu
Düğün sonrası ortalık karıştı: Anlattıkları inanılmaz Gelinin babası dehşet saçtı: Karar verdilerDüğün sonrası ortalık karıştı: Anlattıkları inanılmaz! Gelinin babası dehşet saçtı: Karar verdiler#Takı Kavgası
Peş peşe açıklamalar... Sıcaklıklar hızla düşecek Dikkat: Saat verildiPeş peşe açıklamalar... Sıcaklıklar hızla düşecek! Dikkat: Saat verildi#Meteoroloji
Kentte koronavirüs vaka sayısında 10 kat artış İşte nedeniKentte koronavirüs vaka sayısında 10 kat artış! İşte nedeni#Koronavirüs
20 yıllık çaba boşa gitti Taliban süresiz yasakladı20 yıllık çaba boşa gitti! Taliban süresiz yasakladı#Afganistan
3 yıllık evlilikte karar verildi3 yıllık evlilikte karar verildi!#Bensu Soral
Sevgilim Covid 19 oldu ama ben iyiyimSevgilim Covid 19 oldu ama ben iyiyim#Kendall Jenner
Oxford Üniversitesi açıkladı: Koronada en şanssız grupOxford Üniversitesi açıkladı: Korona'da en şanssız grup! #Koronavirüs
Ünlü futbolcu menajeri Nusrette hesaba isyan etti ama...Ünlü futbolcu menajeri Nusret'te hesaba isyan etti ama...#Nusret
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Göz bebeği nasıl yazılır? TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Göz bebeği kelimesinin doğru yazımı..

#Nasıl Yazılır#Tdk#Göz Bebeği
Göz bebeği nasıl yazılır TDKya göre bitişik mi ayrı mı yazılır Göz bebeği kelimesinin doğru yazımı..

Ayrı mı yoksa bitişik mi yazılıp yazılmadığı karıştırılan ve merak edilen sözcük grupları içerisinde göz bebeği geliyor. Özellikle hem gerçek anlamı hem de mecazi anlam üzerinden kullanılan bir kelimedir. Peki, göz bebeği nasıl yazılır? TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Göz bebeği kelimesinin doğru yazımı üzerine detayları derledik.

Haberin Devamı

Gün içerisinde sık kullanılan ve amaca göre değerlendirilen sözcükler içerisinde göz bebeği gelir. Özellikle bunun gerçek anlamı ve mecazi anlamı ile değerlendirirken, ayrı mı yoksa bitişik mi yazılır ya da merak ediliyor.

Göz Bebeği Nasıl Yazılır?

Bu kelimenin doğru şekilde yazımı, ‘Göz bebeği’ biçiminde ayrı ele almış halidir. Eğer bitişik yazılır ise bu Türk Dil Kurumu üzerinden yazım hatasını ortaya çıkarır. Gözde irisin ortasında bulunan ve büyüyüp küçülen, görme noktasında önemli bir yeri olan yapı gözbebeği olarak bilinir. Aynı zamanda değer verilen biri şeklinde de isimlendirilir.

TDK'ya Göre Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

TDK üzerinden bakıldığı zaman bu kelime ayrı yazılır.

Göz bebeği (Doğru)

Gözbebeği (Yanlış)

Göz Bebeği Kelimesinin Doğru Yazımı

Göz bebeği kelimesi ayrı şekilde ele alınmakta ve yazılmaktadır.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nasıl Yazılır#Tdk#Göz Bebeği