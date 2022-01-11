Göz bebeği nasıl yazılır? Göz bebeği kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

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Göz kelimesinin içinde yer aldığı diğer sözcükler ve doğru yazılışları şu şekilde sıralanabilir: 1- Gözlem 2- Göz Pınarları 3- Gözgü 4- Gözlük 5- Göz Nezlesi 6- Gözcü 7- Gözaltı 8- Gözdağı 9- Göz Çukuru 10- Gözde

Göz Bebeği Nasıl Yazılır?

Retina kısmında yer alan ve göze çok fazla ışık girmesini önleyen dokuya göz bebeği denir. Bu kelimenin ayrı mı yoksa bitişik mi yazıldığı birçok okur tarafından merak ediliyor. Bu sözcüğün doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

GÖZ BEBEĞİ

Göz Bebeği Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi Ayrı mı Yazılır?

Türkçede tamlamalar ayrı, birleşik isimler ise bitişik yazılır. Göz Bebeği kelimesi, bir tamlama olduğu için ayrı yazılması gerekir.

GÖZ BEBEĞİ - Doğru Kullanım

GÖZBEBEĞİ - Yanlış Kullanım

Göz Bebeği Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

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1- Fazla ışığa maruz kalan göz bebeği büyür. (Doğru Kullanım)

2- Sen benim gözbebeğimsin. (Yanlış Kullanım)