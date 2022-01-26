Göz atmak nasıl yazılır? Göz atmak kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

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Göz atmak, bir kelime tamlaması olup deyim olarak kullanılır. Anlamı ise bir şey hakkında fazla ilgi göstermeden şöyle bir bakıp geçmeyi anlatır. Bakıvermek şeklinde de tabir edilir.

Göz Atmak Nasıl Yazılır?

Göz atmak, iki kelimeden oluşan bir deyimdir. Ancak z ve a harflerinden dolayı burada ulama vardır. Bu yüzden de ayrı ve bitişik yazılması konusunda kişiler hataya düşmektedir. Göz atmak, ayrı yazılır. En çok karıştırılan yazım şekli ile gözatmak şeklinde olanıdır. Bu şekilde yazılması yanlıştır. Bitişik olarak gözatmak şeklinde değil göz atmak olarak ayrı ve doğru yazılır.

Göz Atmak Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi Yazılır? Ayrı mı?

Göz atmak bir deyimdir. Yazımı konusunda ise en doğru bilgiye ulaşılabilecek kaynak Türk Dil Kurumu kaynaklarıdır. TDK'ya göre ise göz atmak ayrı yazılmaktadır. Birleşik yazımı yanlış olanıdır. TDK kaynaklarında gözatmak şeklinde olanı yanlış olarak belirtilmiştir. Göz atmak olarak ayrı ayrı yazılır. Ayrı yazılan yazım şekli doğru olanıdır.