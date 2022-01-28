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Göz ardı etmek ne demek, ne anlama gelir? Göz ardı etmek bitişik mi yazılır, ayrı mı? TDK sözlük anlamı

#TDK#Sözlük#Göz Ardı Etmek
Göz ardı etmek ne demek, ne anlama gelir Göz ardı etmek bitişik mi yazılır, ayrı mı TDK sözlük anlamı

Günlük konuşmalarda ve yazışmalarda sık sık kullandığımız deyimlerden biri olan göz ardı etmek, bir şeyi yok saymak, varlığını bile bile inkar etmek anlamına gelir Bu deyim bir şeye ya da birine hak ettiği değeri vermemek manasında da kullanılır. Göz ardı etmek ne demek, ne anlama gelir? Göz Ardı Etmek bitişik mi yazılır ayrı mı tüm detayları ile sizler için derledik.

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 Göz kelimesinin içinde yer aldığı diğer deyimler ve doğru yazılışları şu şekildedir:

 1- Kaş Göz Etmek 2- Gözdağı Vermek 3- Göz Önünde Bulundurmak

 4- Gözünden Düşmek 5- Gözü Gibi Bakmak 6- Gözden Yitirmek

 7- Gözünden Sakınmak 8- Göz göre göre 9- Gözü Pek 10- Göze Almak

 Göz Ardı Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Göz ardı etmek deyimi, farkında olmamak ve ciddi meseleleri yeteri kadar önemsememek demektir. Bu deyim ile eş anlamlı olan diğer deyimler ise şu şekilde sıralanabilir:

 1- Görmezden gelmek 2- Oralı olmamak

 Göz Ardı Etmek Bitişik mi Yazılır Ayrı mı?

 Türk Dil Kurumuna göre bu deyimin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir.

 Göz Ardı Etmek - Doğru Kullanım

 Gözardı Etmek - Yanlış Kullanım

 Göz Ardı Etmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 1- Ciddiye almam gereken şeyleri göz ardı ettiğim için kendimi hiçbir zaman affetmeyeceğim.

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 2- Sibel'in yıllar boyunca ilişkinizi kurtarmak için yaptığı fedakarlıkları göz ardı etmemelisin.

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#TDK#Sözlük#Göz Ardı Etmek

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