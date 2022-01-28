Göz ardı etmek ne demek, ne anlama gelir? Göz ardı etmek bitişik mi yazılır, ayrı mı? TDK sözlük anlamı

Haberin Devamı

Göz kelimesinin içinde yer aldığı diğer deyimler ve doğru yazılışları şu şekildedir:

1- Kaş Göz Etmek 2- Gözdağı Vermek 3- Göz Önünde Bulundurmak

4- Gözünden Düşmek 5- Gözü Gibi Bakmak 6- Gözden Yitirmek

7- Gözünden Sakınmak 8- Göz göre göre 9- Gözü Pek 10- Göze Almak

Göz Ardı Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Göz ardı etmek deyimi, farkında olmamak ve ciddi meseleleri yeteri kadar önemsememek demektir. Bu deyim ile eş anlamlı olan diğer deyimler ise şu şekilde sıralanabilir:

1- Görmezden gelmek 2- Oralı olmamak

Göz Ardı Etmek Bitişik mi Yazılır Ayrı mı?

Türk Dil Kurumuna göre bu deyimin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir.

Göz Ardı Etmek - Doğru Kullanım

Gözardı Etmek - Yanlış Kullanım

Göz Ardı Etmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Ciddiye almam gereken şeyleri göz ardı ettiğim için kendimi hiçbir zaman affetmeyeceğim.

Haberin Devamı

2- Sibel'in yıllar boyunca ilişkinizi kurtarmak için yaptığı fedakarlıkları göz ardı etmemelisin.