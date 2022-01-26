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Göz altı nasıl yazılır? Göz altı kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

Göz altı nasıl yazılır Göz altı kelimesi TDKya göre bitişik mi yazılır ayrı mı

Göz altı sözcüğü iki farklı anlamda kullanılmaktadır. Kelimenin ilk anlamı asker ve polislerin şüpheli şahısları belli bir süreliğine gözetim altında tutmasıdır. Görme organı niteliğindeki göz ile yanakların arasındaki kısım için de bu sözcük kullanılır. Göz Altı nasıl yazılır? Göz Altı kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı tüm detayları ile derledik.

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Türkçe'deki göz altı kelimesi yazılış şekli çoğu zaman pek çok kişi tarafından hatalı olarak yazılabiliyor. Bu sebeple göz altı kelimesinin doğru şekilde yazıldığını merak edip araştıran pek çok insan vardır. Bu insanları konu hakkında bilgi edinmek için ise çoğunluklu olarak interneti kullanmaktadır.

 Göz Altı Nasıl Yazılır?

 Göz altı kelimesi işaret etmekte olduğu anlamına göre farklı yazılan bir kelime olma özelliği barındırmaktadır. Şüpheli kişi veya kişileri gözetim altında tutmak anlamında kullanılması durumunda''Gözaltı'' şeklinde yazılması gereken bir sözcüktür.

 Göz organının altında bulunan kısmı ifade eden anlamıyla kullanılacak ise bu durumda " göz altı" şeklinde yazılması gerekmektedir.

 Göz Altı Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik Mi Yazılır, Ayrı Mı?

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 TDK'ya göre "göz altı " kelimesi anlamı doğrultusunda hem ayrık hem de bitişik şekilde yazılmaktadır. Buna göre eğer göz altı kelimesi göz organın alt kısmını ifade etmek için kullanılmış ise ayrık olarak yazılır. Örnek cümle ile göz altı kelimesinin yazılma şekli:

 - Göz altı morluklarını gidermek için bir için krem var mı?

 Göz altı kelimesi eğer şüpheli bir durumda kişinin polis veya jandarma tarafından belirli bir süre alı konulması durumunu ifade etmek için kullanılıyor ise " gözaltı" şeklinde bitişik yazılmalıdır. Kelimenin kullanım örneği:

 - Dün akşam iki kişi hırsızlık şüphesiyle gözaltına alınmış.

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