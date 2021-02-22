Görünüşe Aldanma atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Kültürümüzde görünüşe aldanmamakla ilgili birçok söz bulunmaktadır. Bu sözlerden en çok bilineni ise Mevlana'ya aittir: ''Ne insanlar gördüm üzerinde elbise yok, ne elbiseler gördüm içinde insan yok.''

Görünüşe Aldanma atasözünün anlamı (TDK) Nedir?

Görünüşe Aldanma atasözü, yeni tanıdığımız ve içyüzünü bilmediğimiz insanları dış görünüşlerine bakarak yargılamamamız anlamına gelir. Bazı insanlar ne kadar dost yüzlü görünse de içten içe sinsidir ve size karşı düşmanlık besleyebilirler. Yine aynı şekilde bir insanı kılık kıyafetine göre değerlendirmek, çok sık yapılan yanlışlardan biridir. Bu hatalı davranış yüzünden hak etmeyen birçok insana güvenilir ve sonunda hayal kırıklığına uğranılır. Hatalı davranışlardan bir diğeri ise maddi imkanları yetersiz olan kişileri kıyafetlerine bakarak yargılamak ve dışlamaktır.

Görünüşe Aldanma Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

1- Ayşegül'ü görünüşe aldanmaması konusunda defalarca uyardım.

2- İnsanlar görünüşe aldanıp önyargılı olmaktan vazgeçmeli.