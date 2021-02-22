Görünen Köy Kılavuz İstemez atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bir gerçekle ilgili açıklama yapmaya gerek yoktur. Çünkü bu gerçek tüm açıklığı ile ortada durmaktadır. Görünen köy kılavuz istemez atasözü bu gibi durumlar için sıklıkla kullanılmaktadır. Günlük yaşamda bu atasözünü muhakkak duymuşsunuzdur.

Görünen Köy Kılavuz İstemez Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Bir konu ile ilgili gerçek tüm açıklığı ile dururken bunu açıklamaya gerek yoktur. İnsanlar bunu görür ve ona göre davranırlar. Akıllı kişiler konu ile alakalı gerçeği görüp buna karşın tedbir alırlar ve durumun oluşturabileceği kötü sonuçlardan da etkilenmezler. Görünen köy kılavuz istemez atasözü bu gibi durumlar için sıklıkla kullanılmaktadır.

Görünen Köy Kılavuz İstemez Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Böyle bir kötülük yapacağı belliydi. Görünen köy kılavuz istemez.