MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖNEğitim
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim Haberleri Sözlük Haberleri Atasözleri ve Anlamları Haberleri Görünen Köy Kılavuz İstemez atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
GeriAtasözleri ve Anlamları Görünen Köy Kılavuz İstemez atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 22.02.2021 - 04:27 | Son Güncelleme:

Görünen Köy Kılavuz İstemez atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Görünen Köy Kılavuz İstemez atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Abone Olgoogle-news

Görünen köy kılavuz istemez atasözünü mutlaka duymuşuzdur ya da cümle içinde kullanmışızdır. Bu atasözü sıklıkla kullanılan atasözlerinden biridir. Ancak görünen köy kılavuz istemez atasözünün anlamını iyi bir şekilde kavrayamazsanız cümle içinde kullanmakta da zorlanırsınız. Görünen köy kılavuz istemez atasözü ne demek, görünen köy kılavuz istemez atasözünün cümle içinde kullanımı nasıldır? Sorularının cevaplarını derledik.

Bir gerçekle ilgili açıklama yapmaya gerek yoktur. Çünkü bu gerçek tüm açıklığı ile ortada durmaktadır. Görünen köy kılavuz istemez atasözü bu gibi durumlar için sıklıkla kullanılmaktadır. Günlük yaşamda bu atasözünü muhakkak duymuşsunuzdur.

Görünen Köy Kılavuz İstemez Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Bir konu ile ilgili gerçek tüm açıklığı ile dururken bunu açıklamaya gerek yoktur. İnsanlar bunu görür ve ona göre davranırlar. Akıllı kişiler konu ile alakalı gerçeği görüp buna karşın tedbir alırlar ve durumun oluşturabileceği kötü sonuçlardan da etkilenmezler. Görünen köy kılavuz istemez atasözü bu gibi durumlar için sıklıkla kullanılmaktadır.

 Görünen Köy Kılavuz İstemez Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

 Böyle bir kötülük yapacağı belliydi. Görünen köy kılavuz istemez.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi