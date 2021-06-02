Görümce Nedir, Kime Denir? Görümce Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Görümce kelimesi özellikle evlendikten sonra akrabalık bağı şeklinde gelişen eşin kız kardeşi ve ablası anlamına gelen bir kelimedir. Görümce kelimesi günlük kullanımda gelin görümce gibi tabilerle kullanılan bir kelimedir.

Görümce Nedir? Görümce Kime Denir?

Görümce evlenilen kocanın kız kardeşine halk dilinde verilen addır. Topluluk arasında düğün gibi merasimlerde isimlerin tam olarak bilinmemesi veya kullanılmamasından dolayı genelleme yapmak için ortaya çıkmış bir kelimedir. Görümce kelimesinin anlamını herkes bildiği için genelleme yapılmakta ve kişinin eş yani koca tarafından yakın olduğu belirtilmektedir.

Görümce kelimesi halk arasında yaygın olarak kullanılmakta olan ve evlilik yoluyla ortaya çıkan bir akrabalık göstergesidir. Görümce kelimesini gelin olan kişiye ithaf edilen bir durumdur. Damat açısından gelinin kız kardeşi baldız olarak kullanılmakta ve ayrımı bu şekilde yapılmaktadır. Her iki durumda da evlenmek yoluyla birliktelik ile oluşan bağ söz konusu olmaktadır. Akrabalık tanımı yapılmaktadır.

Türk Dil Kurumuna Göre Görümce Kelimesinin Sözlük Anlamı

Türk Dil kurumuna göre görümce kelimesinin sözlük anlamı da kocanın kız kardeşi olarak bilinmektedir. Görümce kelimesi kız kardeş kelimesinden farklı olarak kullanılmasının nedeni oluşan hısımlık durumunun evlilik yoluyla gerçekleştiğini göstermek amacıyladır.