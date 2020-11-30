Görsel Sanatlar Ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Üniversite tercihi sırasında birçok bölüm ile öğrenciler karşılaşmaktadır. Bu noktada bazı bölümler ile ilgili öğrenciler detaylı bilgiye sahip olsa da bazı bölümler ile ilgili net bilgilere sahip olunmayabiliyor. Bu bölümlerden biri de Görsel İletişim Tasarımı bölümüdür. Görsel İletişim Tasarımı bölümü bazı kişiler tarafından bilinse de birçok kişi tarafından doğru şekilde bilinmeyen bölümlerden biridir.

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Nedir?

Görsel İletişim Tasarımı bölümü dijital iletişim teknolojileri alanında meydana gelen gelişmelerin, multimedya iletişim ortamlarının ve araçlarının hız ile yaygınlaşmasıyla kullanım alanı giderek yaygınlaşan bölüm için nitelikli eleman yetiştiren akademik bölümdür. Yazılı ya da sözlü iletişim ile birlikte görsel iletişimin ön plana çıkması ile giderek önem kazanan bölümlerden biri olmuştur.

Görsel İletişim Tasarımı Bölümünün Amacı Nedir?

Görsel İletişim Tasarımı bölümünün amacı dijital medya ile diğer çeşitli medyanın ve özel kuruluşların görsel içerik üretmesi ile ürün ve müşteri arasında bağ oluşturabilmektir. Görsel İletişim Tasarımı bölümünü okuyan öğrencilerin her biri kazandığı iş ahlakı, farklılık, özgünlük, yaratıcılık, eleştirel, sanatsal bakış açısı ve var olan ile asla yetinmeyen tasarımcı bir bakış açısıyla donanmış olan bireylerin yetiştirilmesi amaçlanır.

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun olan bir kişi, tasarımını yapacağı konu ile ilgili çeşitli araştırmalar yapar, bu araştırmaların sonuçlarına en uygun olan ürünün ortaya konmasını hedefler. Dijital medya kuruluşları, web siteleri için çeşitli görsellerin hazırlanması ve düzenlenmesi görevine sahiplerdir. Kendi tasarımını pazarlayabilme fırsatına sahip olmalarına olanak sağlayan serbest çalışma ortamı da sağlanmaktadır.

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Kaç Yıllıktır?

Görsel İletişim Tasarımı bölümü 4 senelik lisans eğitimi alınan bölümlerden biridir. Öğrenciler bazı uygulamalı dersler ile birlikte tecrübe elde edilir. Bölümden mezun olunabilmesi içim 240 AKTS sorumluluklarını yerine getirmek zorunludur.

Görsel İletişim Tasarımı bölümü Okumak İçin Ne Gereklidir?

Görsel İletişim Tasarımı bölümünde okuyabilmek için üniversite sınavında sözel puan türünden yeterli puan almak ve tercihler sırasından tercih listesine bu bölümü ekleyerek kazanmak gerekmektedir. Görsel İletişim Tasarımı bölümü sözel bölümlerden biri olmasına rağmen genelde az bilinen bölümler arasında yer almaktadır. Az bilinmesi nedeni ile tercihlerde yazılması halinde genel olarak yerleşmek yeterli puan ve sıralama olması halinde kazanılabilecek olan bölümlerden biridir.

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü İngilizce midir?

Görsel İletişim Tasarımı bölümü İngilizce olan bölümlerden biri değildir. Çoğu üniversitede Türkçe dilinde eğitim verilmektedir. Bazı üniversitelerde kısmı İngilizce olarak eğitim verilmektedir.

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Görsel İletişim Tasarımı bölümü genel olarak sayısal bir bölüm olarak düşünülse de aslında sözel puan türünde öğrenci alımı yapmaktadır.

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Dersleri Nelerdir?

Görsel İletişim Tasarımı bölümünü tercih etmek isteyecek olan öğrenci adayları için derslerin bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Reklam Tasarımı

Kurgu Teknikleri

Üç Boyutlu Modelleme ve Animasyon

Multimedya Tasarımı

Etkileşim ve Ara yüz Tasarımı

Bilgisayarda Grafik Tasarımı

Desen

Görsel İletişim

Sanat Kavramları

Temel Tasarım

Sıralanan dersler başta olacak şekilde 4 senelik eğitim ve 8 dönemlik eğitim boyunca çok sayıda derslerden öğrenciler sorumlu tutulacaktır. Bu derslerin başarılı şekilde sonuçlandırılmasıyla kişiler lisans diplomasına sahip olabilir. Lisans diploması alan kişiler Bilgisayarda Grafik Tasarımcısı unvanına sahip olur.

Bilgisayarda Grafik Tasarımı İş İmkanları ve İş Olanakları Nelerdir?

Bilgisayarda Grafik Tasarımı bölümü mezunu olan kişiler; kamu kuruluşlarında, web sitelerinde, medya kuruluşlarında, özel şirketlerde ve reklam şirketlerinde çalışabilirler. Bilgisayarda Grafik Tasarımı mezunu kişiler istedikleri takdirde mobil uygulama tasarımcısı, oyun tasarımcısı, proje yöneticisi, yaratıcı yönetmen, web tasarımcısı, iletişim uzmanı ve eğitmen olarak çalışabilirler. Aynı zamanda gerekli belgeler elde edildiğinde üniversitelerde akademisyen olarak çalışabilirler.

Bilgisayarda Grafik Tasarımı Mezunu Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Tasarımcı (ses, grafik, multimedya…)

Medya İlişkileri

Görsel Sunum Uzmanı

Fotoğrafçı

Metin Yazarı

Reklamcılık