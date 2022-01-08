Görme engelli öğrencilere kitap

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Memurlar için kapsamlı çalışma: Çerçeve yasa hazırlanıyorMemurlar için kapsamlı çalışma: Çerçeve yasa hazırlanıyor#TBMM
Sevgilisi aslında kuzeniymiş Bir dolandırıcılık hikayesiSevgilisi aslında kuzeniymiş! Bir dolandırıcılık hikayesi#Kimlik Hırsızlığı
Ali Koç açıklayacak Löwün imza tarihi belli oldu...Ali Koç açıklayacak! Löw'ün imza tarihi belli oldu...#Transfer
Bakan Bilgin müjdeleri CNN TÜRK canlı yayınında verdiBakan Bilgin müjdeleri CNN TÜRK canlı yayınında verdi!#Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin
Kritik isim vatana ihanet suçundan tutuklandı Kazakistanda bu sabah inanılmaz görüntüler...Kritik isim 'vatana ihanet' suçundan tutuklandı! Kazakistan'da bu sabah inanılmaz görüntüler...#Kazakistan
Aykut Hocaya sorduk: Hiçbir tereddüde gerek yokAykut Hoca'ya sorduk: Hiçbir tereddüde gerek yok#TURKOVAC
Allah milletvekilinin iftirasından korusunAllah milletvekilinin iftirasından korusun#Ali Mahir Başarır
Korku içinde yaşıyorlar İnanılmaz görüntülerKorku içinde yaşıyorlar! İnanılmaz görüntüler#Bina
Uzmanlar ikiye bölündü: Şizofreni kelimesi değişmeli miUzmanlar ikiye bölündü: Şizofreni kelimesi değişmeli mi?#Sağlık
Erimeye devam ediyor Flaş tahmin 100 bin doları mı görecekErimeye devam ediyor! Flaş tahmin 100 bin doları mı görecek?#Bitcoin
Kış güneşi altındaki huzur 5 ŞEHİR 10 ÖNERİKış güneşi altındaki huzur 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ#Tatil
Sumudica isyan etti Toplantı sonrası geri döndü ve... Söylediğim her şeyi...Sumudica isyan etti! Toplantı sonrası geri döndü ve... 'Söylediğim her şeyi...'#Marius Sumudica
Dalgalar arasında aşka geldiler: Ünlü çift yeni yılın ilk tatilindeDalgalar arasında aşka geldiler: Ünlü çift yeni yılın ilk tatilinde#Leonardo Dicaprio
Çocuklar geleceklerini inşa ediyor Robotik kodlama ile çağ atlıyorlarÇocuklar geleceklerini inşa ediyor! Robotik kodlama ile çağ atlıyorlar#Kadir Tekin
Türk futbol tarihinde bir ilk Seminer değil mahkeme salonuTürk futbol tarihinde bir ilk! "Seminer değil mahkeme salonu"#TFF
HABERLEREğitim Haberleri

Görme engelli öğrencilere kitap

#Milli Eğitim Bakanlığı#İlk Yardım Okulu#Braille
Görme engelli öğrencilere kitap

Milli Eğitim Bakanlığı’nın, yeni bir uygulama ile hazırladığı “İlk Yardım Okulu: Kahramanlar İş Başında" kitabı, okul öncesi ve ilkokul seviyesinde görme yetersizliği olan 6-9 yaş grubundaki tüm öğrenciler için Braille alfabesiyle de basıldı.

Haberin Devamı

Bakanlık, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her çocuğun ilk yardımın önemini ve uygulamalarını kavraması için hazırlanan "İlk Yardım Okulu: Kahramanlar İş Başında" kitabının okul öncesi ve ilköğretimdeki öğrencilere ulaştırılmasının ardından görme yetersizliği bulunan çocuklar için de yeni bir adım attı.

Bakanlık  uzmanları; bu kapsamda yöneticileri, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları, çocuk ve erişkin acil tıp uzmanları, acil hemşireleri, acil tıp teknikerleri, ilk yardım eğitmenleri, klinik psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarının katkısıyla "İlk Yardım Okulu: Kahramanlar İş Başında" kitabının Braille baskısı yapıldı.

İLK YARDIM OKULU: KAHRAMANLAR İŞ BAŞINDA
Çocuklar, öğretmenler, veliler ile kurumlar için kaynak niteliğindeki kitapta, ilk yardımın önemi ve ilk yardım müdahaleleri hikâyeler eşliğinde anlatılıyor. İlk yardımın bu yaş grubunda kazanım olarak verilmesi ve doğru bilgilerle belki de bir hayat kurtarmanın mümkün olabileceği gerçeğinden yola çıkarak hazırlanan "İlk Yardım Okulu: Kahramanlar İş Başında" kitabı, okul öncesi ve ilkokul seviyesinde görme yetersizliği olan 6-9 yaş grubundaki tüm öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ulaştırılacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Milli Eğitim Bakanlığı#İlk Yardım Okulu#Braille

BAKMADAN GEÇME!

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek krizi

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek krizi

#Burcu Kıratlı
Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

#Tatil
Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı! Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

#Kimlik Hırsızlığı

BAKMADAN GEÇME!

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek krizi

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek krizi

#Burcu Kıratlı
Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

#Tatil
Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı! Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

#Kimlik Hırsızlığı