Görme engelli öğrenciler için dokunarak fen bilgisi

Sabancı Vakfı'nın Açık Çağrılı Hibe Programı ile desteklenen Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi ‘Görme Engelli Öğrenciler İçin Engelsiz Fen Öğretimi’ projesiyle görme engelli öğrencilerin fen bilgisi derslerinde kavramları dokunarak ve işiterek öğrenmeleri amaçlanıyor. Proje kapsamında hazırlanan kitaplar ve 3 boyutlu materyallerle 3 ve 4’üncü sınıf fen bilimleri derslerinde görme engelli öğrencilerin akranlarıyla eşit şartlarda öğrenme fırsatına sahip olmaları hedefleniyor. Soyut kavramların yoğun olduğu ve görsel öğelerin ön plana çıktığı fen derslerinde, görme engelli öğrencilerin dezavantajlı konumuna bir çözüm bulmak için yola çıkılan projede bugüne kadar 22 materyal üretildi. Proje kapsamında geliştiren materyallerin tamamı, az gören, görme engelli olan ve gören öğrencilerin özelliklerine uygun olarak geliştirildiğinden kapsayıcı eğitimi destekliyor.

256 PROJE BAŞVURDU

Sabancı Vakfı Hibe Programlarına başvuruda bulunan 256 projenin bağımsız bir değerlendirme kurulu tarafından titizlikle incelendiğini belirten Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, şunları söyledi:

"İlkokul seviyesinde fen derslerinde birçok soyut kavram var. Bu süreçte, bağımsız değerlendirme kuruluyla birlikte projeleri değerlendirirken görme engelli öğrencilerin fen dersleri için yeterli materyalleri olmadığını teyit ettik. Gönlümüz istiyor ki az gören ve görme engeli olan öğrencilerimiz için güzel kazanımlar olsun. Proje kapsamında akademisyenlerin yürüttüğü, atölyelerde çalışılarak, öğretmenlerin de davet edildiği katılımcı bir yaklaşımla toplam 22 materyal üretildi. Üretilen bu materyaller yardımıyla görme engelli öğrencilerimiz yerküreyi, okyanusları, kıtaları dokunarak öğrenecek. Bir fasulyenin gelişimi ve yetişme sürecini tıpkı akranları gibi kavrayabilecekler.”

‘MATERYALLER HEM İŞİTSEL HEM DOKUNSAL’

Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgül Keleş de öğrencilerin materyalleri kullanımına göre eksiklikler veya fazlalıklar konusunda geri dönüşler alacaklarını söyledi. Projedeki materyalleri öğrencilerin seviyesine göre hazırladıklarını anlatan Keleş, bir ders kitabını Braille alfabesine çevirdiklerini, etkinlik temelli çalışma kitapları hazırladıklarını belirtti. Öğretmen eğitimini desteklemek için engelsiz fen öğretim kılavuz kitabı hazırladıklarını söyleyen Keleş, şöyle konuştu:

"Bu materyallerden bazıları, basit bir elektrik devresi ve devre elemanlarının tanınması, konuşan bebek, mıknatısın kutuplarını tanıma, dünyanın dönme ve dolanma hareketleri, ışık kutusu, itme ve çekme kuvveti ve piyano. Hem işitsel hem de dokunsal olarak öğrenciler için kapsayıcı eğitimle bütünsel olarak bu kazanımları edinebilecekleri bir çalışma gerçekleştirdik. İlköğretim 3 ve 4’üncü sınıftaki kaynaştırma öğrencilerinin fen bilgisi eğitiminde karşılaştıkları zorlukları nasıl çözebiliriz ve bunun için neler yapabiliriz diye yola çıktık. Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü proje ortaklarımızdan, oradaki öğretmenlerimizle birlikte çalıştaylar yaptık. Bu çalıştaylarda öğrencilerimizin karşılaştığı sorunlar ve problemlerin altını çizmeye çalıştık. Ardından büyük bir konferans düzenledik. Konferansta görme engelli öğrencilerin gelişim özellikleri ve eğitimleri konusundaki sıkıntıları uzmanlardan dinledik. Konferans sonrasındaki amacımız 3 ve 4’üncü sınıftaki öğrencilerimize yönelik öğretim materyallerinin geliştirilmesi ve uyarlanma aşamasına geçmekti. Altı atölye gerçekleştirdik ve bunların sonucunda gören, az gören ve görme engeli olan öğrencilerimiz için öğretim materyalleri uyarladık. Bundan sonraki aşamada hazırlanan bu materyalleri pilot uygulamalarla beraber öğrencilerin kullanımına vereceğiz.”