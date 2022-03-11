Göreceli konum nedir? Coğrafya göreceli konum sonuçları nelerdir

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Göreceli konum coğrafyada en fazla karşılaşılan konulardan birisi olarak bilinmektedir. Göreceli konum denildiği zaman genel olarak yapılan konum tanımının ufak bir farkla farklı bir durumu ifade etmesi olarak ifade edilmek istenmektedir.

Göreceli Konum Nedir?

Coğrafya da konum iki farklı başlık altında incelenmektedir. Birincisi mutlak konum olarak ifade edilebilirken ikincisi de göreceli konum olarak bilinmektedir. Göreceli konum, mutlak konum gibi kesinlik bildirmemektedir. Bir yerin konumunu bildirmek için enlem ve boylamlarının bilinmesi gerekmektedir. Göreceli konum denildiği zaman ise mutlak konum göz önünde bulundurulduğunda sabit frekans olmadığı söylenebilir.

Göreceli konumda herkes kendi referans çevresine göre bir tanımlama yapmaktadır. Bu durum ise sabit bir referans olarak kabul edilmemesine yol açmaktadır. Göreceli konum denildiği zaman bir yerin konumunun başka bir yerle ilişkilendirilmesine bağlı bir konum anlaşılmaktadır. Aynı zamanda göreceli konumun kişinin bulunduğu bölgeye göre farklılık gösterdiğini söylemek de mümkün olmaktadır. Türk dil kurumuna göre ise göreceli konum kelimesinin tanımı, varlığı başka bir şeyin varlığına bağlı olan konum şeklinde yapılmaktadır.

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Göreceli konuma göre bir yerin kesin olarak yer bilgisi verilmemektedir. Konum ifade edilirken göreceli bir şekilde başka bir yerle ilişki kurularak tarif edilmesi mümkün olmaktadır. Mutlak konum ile göreceli konum ise birbirlerinin tam zıttı niteliğe sahip olarak ifade edilebilirler.

Coğrafya Göreceli Konum Sonuçları Nelerdir?

Coğrafyada göreceli konumun bazı sonuçları olmaktadır. Ülkemiz göreceli konum özelliklerine sahiptir. Türkiye de bulunan başlıca göreceli konum özellikleri ise şu şekilde ifade edilebilir.

Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrilidir.

Türkiye yakın bir jeolojik zamanda oluşmuş bir ülkedir.

Dünyanın en önemli ulaşım yolları Türkiye üzerinde yer almaktadır.

Tarım ürünleri çeşitliliği yönünden oldukça zengindir.

Kısa mesafelerde yer şekillerinin değişiklik gösterdiği görülmektedir.

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Ortalama yükseltisinin yüksek olduğu söylenebilir.

Avrupa ve Asya kıtalarını birbirine bağlayan bir köprü niteliğinde bulunmaktadır.

Farklı iklim özelliklerinin görüldüğü söylenebilir.

Coğrafyada göreceli konum kullanılması durumunda bir yerin tarifi yapılırken nokta atışı yapılmasını engellemektedir. Bir yerin konumunun ifade edilmesi için başka bir yerle ilişkilendirme yapılması gerekmektedir. Mesela Sakarya nehrinin göreceli konumu Ankara ilinde yaşayan bir kişi için Ankara'nın batısında yer alırken, Eskişehir ilinde yaşayan bir kişi için ise Eskişehir'in doğusunda ve kuzeyinde yer almaktadır.

Göreceli konum özellikleri bakımından göz önüne alındığı zaman bir yerin konumu ifade edilirken göreceli konum kullanılması durumunda kişinin bulunduğu yeri tarif etme şeklinin de farklılık göstereceğini söylemek mümkün olmaktadır. Bu durumda göreceli konumun değişkenlik özelliğinin bulunduğunu söylemek de doğru olacaktır.

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Göreceli Konum Özellikleri

Göreceli konumun belirli bir referans özelliğinin bulunmadığı söylenebilir. Yani göreceli bir konum belirtildiği zaman belirli bir enlem ve boylam özelliği bulunmamaktadır. Göreceli konum kişinin veya nesnenin bulunduğu konuma göre farklılık gösterebilmektedir.

Göreceli konumun bir diğer önemli özelliği ise değişken olması olarak ifade edilebilir. Göreceli konum oldukça kısa bir mesafe yer değişikliği yapılması durumunda bile farklılık gösterebilmektedir.

Göreceli tanım daha genel bir tanımlama ile ifade edilmektedir. Enlem ve boylam kullanmadan başka yerlerle ilişkilendirme yaparak yön bildirmek için göreceli konum kullanıldığını söylemek mümkündür.