Gönülsüz Yenen Aş Ya Karın Ağrıtır Ya Baş atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Gönülsüz yapılan işlerin iyi sonuçlanma ihtimali yoktur. Bu nedenle atasözünde 'karın ağrısı'' ve ''baş ağrısı'' olmak üzere iki kötü ihtimalden bahsedilmiştir.

Gönülsüz Yenen Aş Ya Karın Ağrıtır Ya Baş

Gönülsüz Yenen Aş Ya Karın Ağrıtır Ya Baş atasözüyle insanların başkalarının ricası ya da zoruyla yaptıkları işlerden verimli bir sonuç alamayacağı ifade edilir. İstemeye istemeye yapılan her iş hem mutsuzluğa hem de başarısızlığa yol açar. Aynı şekilde insanlara bir fikri zorla kabul ettirmeye çalıştırmak da en büyük hatalardan biridir. Bu tür zorlamalar her zaman yarardan çok zarar getirir.

Gönülsüz Yenen Aş Ya Karın Ağrıtır Ya Baş

İstemiyorsan o işe başlama çünkü gönülsüz yenen aş ya karın ağrıtır ya baş.