‘Gönüllülük Çalışmaları’ üniversitelerde seçmeli ders olacak

Öğrencilerin ve öğretim görevlilerinin gönüllülük faaliyetlerine katılımını arttırmak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) arasında işbirliği protokolü imzalandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, protokol çerçevesinde lisans ve önlisans öğrencilerinin ortak seçmeli derslerine, ‘Gönüllülük Çalışmaları’ adıyla yeni bir ders eklendi. Öğrencilerin eğitim yaşantıları boyunca edindikleri bilgi, beceri ve birikimleri kullanarak üniversitelerle toplum arasındaki bağı güçlendirmesinin amaçlandığı seçmeli ders, hem teorik hem de uygulamalı olacak. Dersin ilk dört haftalık teori uygulamasının ardından üniversite öğrencileri, bireysel veya takım olarak STK'ların çalışmalarına gönüllü sıfatıyla katılım sağlayabilecek. Dersin kapsamında ise Yönetim ve Organizasyon Kavramları, Gönüllülük Kavramı ve Gönüllü Yönetimi, Temel Gönüllülük, Kamu Kurumları ile Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Kuruluşlarında Gönüllü Çalışmalara Katılım, Toplumda Risk Grupları ve Gönüllülük, Göçmenler ve Gönüllülük konuları yer alacak.

‘BU ADIM GÖNÜLLÜLÜK BİLİNCİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ’

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, atılan adımın önemini vurgulayarak, şunları söyledi:

"YÖK ile sürdürdüğümüz güçlü işbirliğimiz kapsamında, gönüllülüğün seçmeli ders olarak üniversitelerde uygulanması için çalışmalarımız vardı. Sürecin tamamlandığını ve artık gönüllülüğün seçmeli ders olarak akademik takvimde yer aldığını belirtmek istiyorum. Ders içeriği, teorik eğitimin yanında saha çalışmalarını da kapsıyor. Bu nedenle gerek bireysel çalışmalarda, gerekse STK'larla, kamu kurumlarıyla, belediyelerle gerçekleştirilen takım çalışmalarında önemli bir ivme sağlanacak. Ayrıca bunun, gönüllülük bilincinin yerleşmesi ve toplumumuzda sistematik olarak uygulanması noktasında son derece kritik bir adım olduğu kanaatindeyiz. Gençlerimiz, akademi dünyamız, milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'a ve tüm YÖK ailesine de özellikle teşekkürlerimi sunuyorum.

GÖNÜLLÜLÜK İÇERİKLİ PROJELERİ DESTEKLİYORUZ

Bakanlık olarak gönüllülük içerikli projeleri destekliyoruz. Gençlik Merkezleri ve üniversitelerde açılan Genç Ofis'ler önemli. Bakanlığımızca gönüllü faaliyetlerin, gençlerin ruh dünyalarına yeni ufuklar açacağı, kişilik ve şahsiyetlerinin biçimlenmesinde etkili olacağı, sorumluluk bilinçlerini ve toplumsal sorunlara duyarlılıklarını arttıracağı düşünülüyor. Bu kapsamda gönüllülük içerikli projeler teşvik ediliyor ve maddi olarak destekleniyor. Gençlik Merkezleri ve üniversitelerde açılan Genç Ofislerin temel faaliyetlerinin başında, gençlerin toplumsal sorunların çözümünde aktif rol alması için gönüllü faaliyetlere teşvik edilmesi, yönlendirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması geliyor. Bakanlığımız ile ilgili bakanlıklar arasında protokol yapılarak, üniversitelerimizin eğitim fakülteleri başta olmak üzere, spor bilimleri ve güzel sanatlar fakültelerinde okuyan gençlerimiz, aldıkları akademik eğitime uygun şekilde dezavantajlı okullarda etüt, çeşitli kültür, sanat ve spor içerikli kurslar gerçekleştirdi. Sağlık ve sosyal hizmet alanında eğitim gören gönüllü gençlerimizin, sevgi evlerine, huzur evlerine ve hastanelere vb. yönlendirilerek, yapılan çalışmalara destek olmaları sağlandı.

GÖNÜLLÜLÜK FAALİYETLERİMİZİ EL ELE VEREREK GELİŞTİRECEĞİZ

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak 2019'u gönüllülük yılı ilan etmiştik. Gönüllülük faaliyetlerine hız kesmeden devam edeceğiz. Bundan sonra her yıl bizim için gönüllülük yılı. 20 milyonu aşan genç nüfusumuzla Avrupa'nın en genç ülkesiyiz. Bugün Türkiye emin adımlarla gelecek hedeflerine yürürken, en büyük güvencemiz yine gençlerimiz. Her bir gencimizin, oluşturduğumuz Genç Gönüllüler Platformu'na (https://www.gencgonulluler.gov.tr/) katılmalarını istiyoruz. Gönüllülük faaliyetlerimizi el ele vererek geliştireceğiz."