Gönüllü öğretmenler yardımda

İstanbul'da 600 gönüllü öğretmen koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, sokağa çıkamayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan kişilere yardım ediyor. Evde tek başına yaşayan, ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayanlar valilikler ve kaymakamların koordinasyonunda oluşturulan Vefa Sosyal Destek Gruplarını arayabiliyor. Öğretmen, polis, jandarma, bekçi, AFAD personeli gibi kamu çalışanlarından oluşan Vefa Sosyal Destek Gruplarına vatandaşlar 112 nolu acil destek hattına ulaşarak ihtiyaçlarını bildirebiliyor.

TALEPLERİ BİRİMLERE AKTARIYORLAR

“Biz bize yeteriz. Evde kalırsak her şey daha çabuk biter” anlayışıyla Vefa Sosyal Destek Grubuna dâhil olan gönüllü öğretmenler üç günde bir, sabah 9 ile 21 arasında çağrı alıcı olarak yeni koronavirüsle mücadele kapsamında evden çalışmalara destek veriyorlar. Öğretmenler arayan vatandaşların taleplerini ilgili birimlere aktarıyorlar. Ayrıca Küçükçekmece Halkalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin beş atölyesine iletişim merkezi kuruldu. Gerekli altyapı İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından sağlandı. Öğretmenler burada da internet üzerinden gelen çağrıları cevaplayarak vatandaşların gıda, temizlik, maaş talebi, ilaç temini gibi taleplerini alarak vefa iletişim programına kaydediyorlar.

VEFA SOSYAL DESTEK GRUBU NEDİR?

Vefa Sosyal Destek Grubu, ihtiyaç olması hâlinde özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması; temel ihtiyaçlarını karşılamak için vali ve kaymakamların başkanlığında oluşturulan bir uygulama.