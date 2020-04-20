Gönüll öğretmen EBA'yı anlatıyor

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde ücretli öğretmenlik yapan Türk Kızılay gönüllüsü Figen Göktürk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uzaktan eğitim verilen EBA TV ve TRT yayınlarını nasıl takip edeceklerini köy çocuklarına evlerinde anlatarak derslerden mahrum kalmamalarını sağlıyor.

İlçede ücretli öğretmenlik yapan 28 yaşındaki Göktürk, 1 yıl önce ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşmak için Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi'ne gönüllü kaydı yaptırdı. İshakpaşa Ortaokulu’nda görevini sürdüren Göktürk, Kovid-19 önlemleri kapsamında okullarda eğitime ara verilip uzaktan eğitime geçilmesinin ardından, kırsalda yaşayan çocukların da sistemden faydalanması için harekete geçti. Türk Kızılay gönüllüsü olarak her gün köy köy dolaşan Göktürk, söz konusu uzaktan eğitimin verildiği EBA TV ve TRT yayınlarını nasıl takip edeceklerini köy çocuklarına evlerinde anlatıyor. Aileleri de uzaktan eğitimin önemi konusunda bilgilendiren Göktürk, öğrencilerin derslerden mahrum kalmamalarını sağlıyor. Sistemi anlattığı köy çocuklarının evlerini belirli aralıklarla ziyaret eden Göktürk, bu sayede öğrencilerin gelişimini de takip ediyor.

‘BAZI KÖYLERİMİZDE 'EBA' KELİMESİNİ HİÇ BİLMEYEN ÖĞRENCİLERLE KARŞILAŞTIM’

Bugüne kadar 10 köye giderek öğrencilerle buluşan İngilizce öğretmeni Figen Göktürk, Kovid-19 önlemleri kapsamında okullarda eğitime ara verilip uzaktan eğitime geçilmesinin ardından kendini köy çocuklarının gelişimine adadığını söyledi. Köylerde yaşayan birçok öğrencinin ve velinin EBA TV hakkında çok az bilgiye sahip olduğuna dikkati çeken Göktürk, şöyle konuştu:

"Kızılay gönüllüsü bir öğretmen olarak köy köy dolaşarak uzaktan eğitim konusunda hem öğrencileri hem de ailelerini bilgilendiriyorum. Gittiğim bazı köylerimizde 'EBA' kelimesini hiç bilmeyen birçok öğrenciyle karşılaştım. Bunu görünce çalışmalarımı daha da sıkılaştırdım. Çocuklarımıza sürekli olarak okulların tatil edilmediğini, tatilde olmadığımızı ve evlerimizde EBA TV üzerinden eğitimin devam ettiğini anlatmaya çalışıyorum. Ayrıca belirli aralıklarla tekrar bu köylere gelerek öğrencileri takip ediyorum. Kovid-19'la mücadelede hijyen, sosyal mesafe ve izole gibi kavramların önemini de köylerde çocuklara anlatıyorum. Türkiye, dayanışma içerisinde bu salgını yenecek.”