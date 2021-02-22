Gönülden Gönüle Yol Vardır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Birçok atasözünde olduğu gibi bu sözün de farklı versiyonları vardır. Bazı yörelerde ''Kalpten Kalbe Yol Vardır'' şeklinde kullanılan atasözü ''Kalp Kalbe Karşıdır'' sözüyle de aynı anlamı taşır.

Gönülden Gönüle Yol Vardır Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Gönülden Gönüle Yol Vardır, genellikle birbirini çok seven aşıkları tanımlamak için kullanılır. Bununla birlikte gerçek dostlukları tarif ederken de bu atasözü ifade edilir. Birbirini özleyen insanlar aralarında ne kadar mesafe olursa olsun birbirini unutmazlar. Her zaman birbirlerini düşünerek kalplerindeki sevginin ve özlemin azalmasına izin vermezler. Tüm engellere ve sorunlara rağmen, birbirine aşık olan çiftler, eninde sonunda bir araya gelir.

Gönülden Gönüle Yol Vardır Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Endişelenme, gönülden gönüle her zaman bir yol vardır.