Gönül Kimi Severse Güzel Odur atasözünün anlamı ve örnek cümle İçinde Kullanımı (TDK)

İnsanlar birini sevdiği ya da aşık olduğu zaman gözü başka hiçbir şey görmeyebilir. Bu durum karşılıklı yaşandığında ise çok güzel bir ortam oluşur. Böyle durumlarda ise gönül kimi severse güzel odur cümlesi ön plana çıkar.

Gönül Kimi Severse Güzel Odur Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Güzellik ölçüsü insandan insana değişkenlik gösterir. Bir insanın beğendi ya da güzel bulduğu insan bir başkasına güzel gelmeyebilir. O yüzden kişi kimi seviyor izi o ona her zaman ve her daim güzel gelir.

Gönül Kimi Severse Güzel Odur Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Gönül kimi severse güzel odur atasözünü amaca uygun gerektiği zamanlarda kullanabilirsiniz.

‘’Onu eleştirmen doğru değil; sonuçta gönül kimi severse güzel odur.’’

Bu şekilde cümle içerisinde veya tek başına da değerlendirebilirsiniz.