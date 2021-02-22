Gönül Ferman Dinlemez atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Anlamı ile beraber en güzel ve en özel atasözleri içerisinde gönül ferman dinlemez gelir. Günümüzde hem yazılı hem de sözlü olarak, ayrıca halk arasında çok fazla kullanılan güzel bir atasözüdür.

Gönül Ferman Dinlemez Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Ne tür bir engel ya da yasak olursa olsun bir insan gönül verdiği, sevdiği kişiden asla vazgeçmez. Sonuçta insanın gönlüne söz geçirmesi o kadar kolay değildir. Bazen ve mal ve mülk ya da para ve uzaklık insanı sevdiğinden koparamaz. Bazı zamanlar ise ayrılmak akıllıca ve doğru gibi görünse bile, insan kalbine söz geçiremediği için bu mümkün olmaz.

Gönül Ferman Dinlemez Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Gönül ferman dinlemez atasözünü cümle içerisinde veya tek başına kullanabilirsiniz.

‘’Ne yaparsam yapayım ondan ayrılamıyorum; gönül ferman dinlemez işte.’’