Gönül bağı ne demek, ne anlama gelir? TDK'ya göre gönül bağının sözlük anlamı

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Türkçede sıklıkla kullanılan bir deyim olan gönül bağı, duygusal ilişki aşk ve sevgi anlamında kullanılır.

Gönül Bağı Ne Demek?

Zaman zaman karşılaşılan, televizyon programlarında, sinema filmlerinde rast gelinen bir deyim olan gönül bağı deyimi başka alanlarda da görülmektedir. Örneğin, edebi eserlerde ya da şarkı ve şiirlerde gönül bağı deyimine rast gelmek mümkündür.

Gönül bağı sıkça karşılaşılan bir deyim olmasına rağmen çok kimse tarafından anlamı bilinmemektedir. Türkçe, atasözleri ve deyimler açısından oldukça zengin bir dildir. Halk edebiyatı ürünü eserlerde de yani, halk şiirleri, halk türküleri, deyiş ve ağıtlarda da "gönül bağı" deyimi çokça görülür. Gönül bağı; duygusal ilişki, sevgi bağı anlamına gelen bir deyimdir.

TDK'ya Göre Gönül Bağının Sözlük Anlamı

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Bir sözcüğün anlamı merak edildiğinde ya da bilinmediğinde araştırılır. Bu araştırmaya da ilk başta Türk Dil Kurumu sözlüğünden başlanır. En başta gelen kaynak olan TDK sözlüğüne bakıldığında "gönül bağı" deyiminin şu şekilde açıklandığı görülmektedir:

Duygusal ilişki

Aşk

Sevgi bağı