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Gönül bağı ne demek, ne anlama gelir? TDK'ya göre gönül bağının sözlük anlamı

#Gönül Bağı Ne Demek#Ne Anlama Gelir#TDK
Gönül bağı ne demek, ne anlama gelir TDKya göre gönül bağının sözlük anlamı

Konuşma dilinde olduğu gibi yazı dilinde de atasözleri ve deyimler genişçe yer alırlar. Konuşmayı zenginleştiren ve derinleştiren bu söz ve deyimler genellikle bilinse de bazen de manası bilinmez. "Gönül bağı" deyimi de anlamı merak edilen bir sözcüktür. İşte bu bağlamda gönül bağı ne demek, ne anlama gelir, TDK'ya göre gönül bağının sözlük anlamı ve konu hakkında çok daha fazlasını sizler için derledik.

 

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Türkçede sıklıkla kullanılan bir deyim olan gönül bağı, duygusal ilişki aşk ve sevgi anlamında kullanılır.

Gönül Bağı Ne Demek?

Zaman zaman karşılaşılan, televizyon programlarında, sinema filmlerinde rast gelinen bir deyim olan gönül bağı deyimi başka alanlarda da görülmektedir. Örneğin, edebi eserlerde ya da şarkı ve şiirlerde gönül bağı deyimine rast gelmek mümkündür.

Gönül bağı sıkça karşılaşılan bir deyim olmasına rağmen çok kimse tarafından anlamı bilinmemektedir. Türkçe, atasözleri ve deyimler açısından oldukça zengin bir dildir. Halk edebiyatı ürünü eserlerde de yani, halk şiirleri, halk türküleri, deyiş ve ağıtlarda da "gönül bağı" deyimi çokça görülür. Gönül bağı; duygusal ilişki, sevgi bağı anlamına gelen bir deyimdir.

TDK'ya Göre Gönül Bağının Sözlük Anlamı

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Bir sözcüğün anlamı merak edildiğinde ya da bilinmediğinde araştırılır. Bu araştırmaya da ilk başta Türk Dil Kurumu sözlüğünden başlanır. En başta gelen kaynak olan TDK sözlüğüne bakıldığında "gönül bağı" deyiminin şu şekilde açıklandığı görülmektedir:

Duygusal ilişki

Aşk

Sevgi bağı

 

 

 

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