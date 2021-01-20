Gömülü Sistem nedir? Gömülü Sistemler kullanım alanları

Özellikle elektrik ve elektronik sistemler açısından gömülü sistemin bir kalıp olduğunu dile getirmek mümkün. Aynı zamanda çok daha uygun maliyet ile çok daha fazla üretim imkanı sağlayan sistemler arasında yer almaktadır. Pek çok farklı cihazın kolay ve uygun şekilde işlevlerini yerine getirmesine imkan verir. Şimdi gelin beraber gömülü sistem nedir ve kullanım alanları nelerdir beraber inceleyelim.

Gömülü Sistem Nedir?

Bilgisayarın kendisini kontrol eden ve özel amaçlı sisteme gömülü sistem denmektedir. Yani sabit bir görevi vardır ve sürekli olarak bu görevi hızlı bir şekilde yerine getirir. Bilgisayardan farklı olarak gömülü sisteme sahip olan cihazlar, önceden özel olarak tanımlanmış görevleri yerine getirirler. Belirli bir amaca yönelik sistemler oldukları için, belli işlemcilik yapısı altında ele alınır ve hazırlanırlar. Bu sebepten dolayı mühendislik açısından ürünün boyutunu ve maliyetini düşürmek mümkün hale gelir.

Diğer bir deyişle tek bir yazılım ile beraber, bu yazılım bütün gömülü sisteme sahip cihazlarda aynı görevi üzerinden değerlendirilir. Böylece belli bir görevi yerine getirmesi için mikrodenetleyici ile mikroişlemciden oluşur. Kullanıcılar sistem üzerindeki yazılımı kolay bir şekilde çalıştırma imkanı sağlar. Böylece herhangi bir cihaz üzerinden gömmeli sisteme sahip olan ürünlerin kullanımını bir kere öğrenmek, daha sonra rahatlıkla ve defalarca kullanma imkanı sağlar.

Gömülü Sistemler Kullanım Alanları

Son dönemlerde çok sık karşımıza çıkan gömülü sistem, aslında gündelik hayatımızda çok fazla kullandığımız ürünlerde bulunmaktadır. Belli bir kalıba sahip olarak ve belli bir görevi sahipli olmuş olan gömülü sistemler, okul hayatımıza ya da gündelik hayatımız ile birçok farklı yerde değerlendirilir. Gömülü sisteme sahip olan ürünleri şu şekilde ele almak mümkün;

- Bilgisayar yazıcıları

- Hesap makineleri

- Fotokopi makineleri

- Video oyun konsolları ya da avuç içi oyun konsolları

- Televizyon

- Cep telefonları

Görüldüğü üzere yukarıda verilen tüm cihazlar genel olarak belli kalıplar ve komutlara sahip sistemlerdir. Bu sistemler sürekli olarak aynı görevi yerine getirirler ve oldukça kolay bir şekilde kullanılabilirler. O yüzden gündelik yaşantımızı içerisinde gömülü sisteme sahip olan cihazların önemi çok büyüktür. Hem okul hayatında hem de evde veya dışarıda birçok amaç altında gömülü sisteme sahip cihazları kullanmaya devam ediyoruz.