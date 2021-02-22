Gölgesinde Oturulacak Ağacın Dalı Kesilmez atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Gölgesinde Oturulacak Ağacın Dalı Kesilmez sözünde insanın kendisine fayda sağlayacak şeyleri göz önünde bulundurarak hareket etmesi gerektiği vurgulanır. İnsanın ne yaparsa yapsın geleceğini düşünerek yapması öğütlenir. Gölgesinde Oturulacak Ağacın Dalı Kesilmez atasözünün anlamı nedir? Örnek cümlelerle birlikte derledik.
Bu atasözü Kaz Gelecek Yerden Tavuk Esirgenmez sözüyle aynı anlama geliyor. Her iki sözde de vurgulanan şey aynıdır: İnsan bugün ne yapıyorsa yapsın, yarını düşünmeli ve ona göre davranmalıdır.
Gölgesinde Oturulacak Ağacın Dalı Kesilmez atasözünün anlamı
- Anlamı: Gölgesinde Oturulacak Ağacın Dalı Kesilmez atasözünde insanların kendisine faydası dokunacak kişilere karşı dikkatli davranması gerektiği ifade edilir. Yanlış bir söz ya da davranış, o kişilerin bizden uzaklaşmasına neden olabilir.
- Anlamı: Atasözünü aynı zamanda insanın bazı konularda düşünceli davranması gerektiğini anlamına gelir. Bunun için sadece bugünü değil yarını da düşünmek gerekir.
Gölgesinde Oturulacak Ağacın Dalı Kesilmez atasözünün anlamı
1- Amcam bana gölgesinde oturulacak ağacın dalı kesilmez diyerek nasihat verdi.
2- İnsan gölgesinde oturacağı ağacın dalını kestiği için dünya bu halde.