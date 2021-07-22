Gölge Oyunu Nedir, Nasıl Oynanır? Gölge Oyunu Şekilleri..

Gölge oyunu özellikle de Osmanlı döneminde çok sık oynanan bir oyunudur. Eğlenceli olması nedeni ile yediden yetmişe herkes tarafından tercih edilir. Gölge oyunu, tüm aile fertleri tarafından da oynanan bir oyundur.

Gölge Oyunu Nedir?

Gölge oyunu, Osmanlı döneminde en sık oynanan oyunlar arasında yer alıyor. Gölge oyunu aslında iki çeşit olarak bilinir. Birincisi en çok bilinen Hacivat ve Karagöz oyunudur. Diğeri ise, evde de herkes tarafından rahatlıkla oynanabilen basit bir gölge oyunudur. Gölge oyununu oynamak için küçük bir ışık kaynağı bulunması gerekir. Bunun yanında bir de boş bir duvar gerekir. Bunun ardından kalan diğer her şey oyuncuların yaratıcılıklarına kalmıştır. İstendiği şekilde eller kullanılarak farklı şekillerde duvara yansıtılır.

Gölge Oyunu Nasıl Oynanır?

Gölge oyununda oyuncu sayısının belli bir sınırı yoktur. Yani istenilen kişi sayısında oyuncu gölge oyununa dahil edilebilir. Bu açıdan isteyen her bir aile bireyi de oyuna dahil olabilir. Oyunun kuralları açısından her aile bireyine belirli bir süre verilir. Bu süre içinde de bir ışık kaynağı yardımı ile eller kullanılarak duvarda çeşitli şekiller oluşturulur. Bu şekiller, kişilerin yaratıcılıklarına bağlıdır.

Kısacası, gölge oyunu her daim hayal gücünü kullanmaya yönelik olarak tasarlanmış olan bir oyundur. Gölge oyunu eskiden daha çok oynan bir oyundu. Bunun nedeni ise, eskiden her evde elektrik olmamasıydı. Evlerde küçük bir mum olduğu zaman tüm aile fertleri gölge oyununa ortak olarak evde güzel vakit geçirirdi. Elektriğin hayatımıza girmesi ve kullanımının artması ile birlikte de bu oyun tarihe karıştı.

Gölge Oyunu Şekilleri

Gölge oyununda istenilen her türlü şekil yapılabilir. Şekiller, tamamen oyuncuların hayal gücüne bağlıdır. Herkes farklı şekiller yaparak oyunda varlık gösterir. Özellikle de ellerin birleştirilmesi ile hayvan figürleri çok sık yapılır ve bu hayvanlar oynatılırdı. Oyuncular, hayal gücüne göre şekilleri arttırabilir ve çeşitlendirebilir.

Gölge oyunu, zamanda daha da geliştirilerek Hacivat ve Karagöz oyunları da oynanmaya başlandı. Günümüzde de gölge oyununun farklı çeşitleri bulunuyor. Günümüzde insanlar eğlenmek ve eğlendirmek amaçlı ile gölge oyununu çeşitlendiriyor ve gelişiyor.

Gölgelerin Büyüklüğü

Fen etkinliği olarak da bilinen ışık ve gölge kavramları kullanılarak oynanan gölge oyununun kendine göre kuralları vardır. Işık kaynağınızın önüne bir nesne koyduğumuz zaman kaynağın tersi istikametinde meydana gelen karartıya gölge denir. Gölgenin koyu rengini etkileyen etmenler ise, nesnenin ışık kaynağının şiddeti ve saydamlık derecesidir. Gölgenin boyunu belirleyen ise, ışık kaynağının açısı ve konumudur. Gölgenin büyüklüğü de, nesnenin ışıkla perde arasındaki gidiş gelişleri ile doğrudan ilgilidir. Eğer cisim ya da el ışığa yaklaşırsa perdede ebatı büyür, uzaklaşırsa da ebatı küçülür. En çok bilinen gölge oyunları arasında yer alan ve gelenekselliğini hiçbir zaman kaybetmeyen Hacivat ve Karagöz oyunları da çok uzun yıllardır popülerliğini sürdürüyor. Günümüzde özellikle de özel günlerde gölge oyunları hala oynanıyor.

Gölge Oyunlarının Faydaları

Televizyon bağımlılığı azaltır.

Çocukların hayal dünyasını geliştirir.

Çocuğun kendi toprağına ait olan geleneklerini öğrenip sürdürmesini sağlar.

Aile içinde etkinlik yapmayı sağladığı için aile bağlarını güçlendirir.

Gölge oyunu karakterlerinin yapımında rol oynayan çocuğun el becerisi artar.