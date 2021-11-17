Gölge öğretmen nedir, kimler olabilir? Gölge öğretmenler ne yapar?

Haberin Devamı

Gölge öğretmenler milli eğitim bakanlığı tarafından atanan öğretmenlerdir. Kısaca gölge öğretmenler bir eğitim asistanı olarak da bilinmektedir.

Gölge Öğretmen Nedir?

Gölge öğretmen ilkokul yıllarında özel ihtiyaca sahip olan öğrenciler ile birebir eğitmenlik yapan öğretmenlerdir. Gölge öğretmenler kısaca eğitim asistanı olarak da bilinmektedir. Öğrenci ile birebir iletişime geçer ve onların her türlü ihtiyaçlarına yönelik olarak eğitimler verirler. Gölge öğretmenler çeşitli öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler ile özel olarak ilgilenirler. Bu öğrencilerin eğitim hayatına daha da kolay adapte olmasını sağlarlar. Gölge öğretmenler bu tarz öğrencilere ekstra olarak ilgi gösteren öğretmen gruplarıdır. Gölge öğretmenler yardımcı öğretmenler olarak da bilinirler. Öğretmen yardımcıları ya da öğrenci yardımcıları olarak da farklı kişiler tarafından adlandırılırlar.

Gölge Öğretmen Kimler Olabilir?

Haberin Devamı

Gölge öğretmen öğretmenlik mesleğine kendini adamış ve bu alanda kariyer hedefi olan herkes tarafından yapılabilen bir meslektir. Gölge öğretmen olmak için mutlaka lisans mezunu olmak ve eğitim fakültesini bitirmiş olmak gerekmektedir. Gölge öğretmen olmak için yapılan kamu personeli seçme sınavından da yeterli puanı alarak atanmayı beklemek gerekmektedir. Gölge öğretmen atamaları milli eğitim bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Gölge öğretmenler aynı zamanda özel sektörde de çalışabilirler.

Gölge Öğretmenler Ne Yapar?

Gölge öğretmenlerin okulda yapmış olduğu pek çok iş bulunmaktadır. Öncelikle öğrenciye eşlik eden bu kişiler özel ilgiye ihtiyaç duyan öğrenciler ile yakından ilgilenir. Onlarla birlikte derslere girer ve onların her türlü ihtiyacını karşılarlar. Gölge öğretmenler öğrencilerin okul ortamına ayak uydurması için çeşitli öğrenciye yönelik özel programlar hazırlarlar. Öğrencilerin zayıf ve güçlü yönlerini analiz ederek ona yönelik olarak çalışma yaparlar. Gölge öğretmenler öğrencileri her türlü faaliyette destekleyen öğretmenlerdir. Gölge öğretmenler öğrencilere akademik olarak eğitim verdikleri gibi aynı zamanda sosyal ve davranışsal olan bir takım konularda da yine eğitim verirler.

Gölge öğretmenler öğrencilerin gelişimi konusunda etkin rol oynarlar. Bunlar için öğrencilerin karakter analizlerini de çıkartırlar. Öğrencilerin en iyi şekilde öğrenme yetilerini de tespit ederek buna yönelik olarak öğrenme faaliyetleri geliştirirler. Öğrenciler ile yakından ilgilenerek onların nelere karşı yeteneklerinin olduğu ya da potansiyellerinin neler olduğunu fark ederler. Gölge öğretmenler bütün bunları öğrencinin en iyi şekilde eğitilmesi amacı ile yapmaktadırlar. Aynı zamanda öğrencinin ebeveynleri ile de yakından iletişim kurarak öğrencilerin eksik ve zayıf yönlerini birlikte değerlendirirler. Buna yönelik olarak da öğrenmeyi teşvik edici bir takım plan ve program hazırlarlar.

Haberin Devamı

Öğrencilerin öğrenme yetilerini arttırıcı ve teşvik edici birçok program hazırlayarak öğrencinin daha da hızlı bir şekilde öğrenmesini sağlarlar. Bu şekilde okul öncesi ve okul dönemi öğrencinin daha rahat bir eğitim hayatının olmasını sağlarlar. Gölge öğretmenler sınıf öğretmenleri ile de birlikte çalışırlar. Sınıf öğretmenlerini her türlü öğrenci hakkında bilgilendirme yaparak ona yönelik olarak öğrenme programı geliştirirler. Öğrencilerin diğer öğrenciler ile eşit imkanlara sahip olması açısından yapmış oldukları eğitim faaliyetlerinde başarıyı temel ve esas edinirler. Diğer arkadaşları ile eğitim hayatına çabuk uyum sağlayabilmesi ve adapte olabilmesi açısından titizlikle çalışma yürütürler.