Gölbaşı'na tıp ve sağlık bilimleri fakültesi

Toplam 27 bin 448,19 metrekare inşaat alanında yapılacak olan bina 295 kişilik bir konferans salonu, 100 ofis, 3 bin 578 metrekare alanda kurulu 36 laboratuvar ve 140 araç kapasiteli bir otoparka sahip olacak. Yapıda ayrıca 780 metrekare büyüklüğünde bir kafeterya, 1.785 metrekare büyüklüğünde ve 1214 kişilik 10 amfi, çalışma alanları ve okuma salonu yer alacak.

BÜYÜK BİR BİNA İÇİN YOLA ÇIKTIK

Temel atma töreninde konuşan Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ, binada ses getiren araştırmalar da yapılacağını belirterek şunları söyledi:

“Tıp Fakültesi, Atılım Üniversitesi'nin en önemli, en dinamo fakültelerinden bir tanesi olacak. Üniversitemiz, sadece ders verilen bir kurum olmadı, hiçbir zaman da olmayacak. Araştırma, üniversitenin misyonu içerisinde en önemli ögelerden bir tanesi. Bina bittiği zaman sağlık bilimleri alanlarında ses getiren araştırmalar yapılmasını bekleyeceğiz. Burası bir hastane değil, Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültelerinin eğitim binaları. 2017 yılından bu yana sağlık alanında yapılan yatırımlar yeni bir ihtiyacı ortaya çıkardı. Bu gelişmeler yeni ihtiyaçları ortaya koydu. Bunlardan bir tanesi de Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi için bir bina ihtiyacı. İki, üç yıldır geçici bir binada bu iki fakültemiz hizmet vermekte. O yüzden yeni bir bina hazırlığına başladık. Büyük bir bina için yola çıktık. İnşaatın süresini 2-3 yıl olarak görüyoruz. Bu da bizi 2023 yılına götürüyor. Biz de kendi 2023 yılı hedefimizi Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakülte binamızı hizmete açmak olarak belirledik. Bu binanın yaklaşık bin öğrenci kapasitesi olacağını öngörüyoruz."

GÖLBAŞI ÖĞRENCİ KENTİ

Temel atma törenine katılan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Gölbaşı ilçesinde 1996 yılında ilk yatırımlara başlandığında çok mutlu olmuştuk. Bu yatırımların da devamı geliyor. Böyle zor bir dönemde böyle büyük bir yatırım yapmaları bizi çok mutlu etti. Gölbaşı öğrenci kenti, 25 bin üniversite öğrencimizin olduğu bir yer. Atılım Ailesi hem ilçemize hem ilimize hem de ülkemize katkıları olan bir yatırım ailesi. Bizim için önemli olan, gelecek nesillere iyi öğrenciler yetiştirmek. Atılım Üniversitesi de bunu sağlıyor” dedi.